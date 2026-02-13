Agencias

Mueren dos personas en un tiroteo en una residencia de una universidad en Carolina del Sur, EEUU

Al menos dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida a causa de un tiroteo registrado en una residencia de una universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre posibles detenciones.

La Universidad Estatal de Carolina del Sur ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el campus fue cerrado a las 21.15 horas (hora local) tras las informaciones sobre el tiroteo en la residencia, a donde se han desplazado ya los investigadores.

Asimismo, ha señalado que las víctimas no han sido identificadas por el momento y ha resaltado que los guardias de seguridad del centro están llevando a cabo patrullas con ayuda de la oficina del sheriff del condado de Orangeburg y el Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg.

"Las clases del viernes han sido canceladas", ha recalcado la universidad, que ha especificado que ha puesto a expertos a disposición de los alumnos que necesiten apoyo tras el suceso, sobre el que por ahora no han trascendido las causas.

