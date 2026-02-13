Muere una mujer por la caía del techo de una nave industrial en Barcelona por el temporal

Barcelona, 13 feb (EFE).- Una mujer de 46 años ha muerto esta noche debido a las heridas provocadas al caerle encima el techo de una nave industrial en Barcelona durante el temporal de viento extremo que ha azotado a Cataluña.

Según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat, nueve personas han sido ingresadas en distintos centros sanitarios de la comunidad, donde la borrasca Nils ha dejado 86 heridos y las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en numerosos puntos. EFE