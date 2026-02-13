Modi se adelanta a los resultados oficiales en Bangladés y felicita al opositor Rahman

Nueva Delhi, 13 feb (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó este viernes al líder opositor Tarique Rahman por su "victoria decisiva" en las elecciones de Bangladés, un rápido reconocimiento con el que Nueva Delhi se adelanta a la publicación de los resultados oficiales definitivos y asume el nuevo escenario político en Daca.

"Esta victoria muestra la confianza del pueblo en su liderazgo. La India continuará apoyando a un Bangladés democrático, progresista e inclusivo", publicó Modi en su cuenta oficial de la red social X, sin esperar a que la Comisión Electoral cerrara el escrutinio total.

El mandatario indio añadió además su voluntad de trabajar con el nuevo Ejecutivo para "fortalecer las relaciones multifacéticas" y avanzar en objetivos comunes de desarrollo.

Durante los últimos 15 años, el Gobierno indio fue el principal aliado de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien actualmente se encuentra evadiendo la justicia y refugiada en territorio indio tras ser derrocada por la revuelta estudiantil del pasado agosto.

Con este acercamiento al Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), una formación con la que históricamente la India ha mantenido relaciones distantes, Nueva Delhi se posiciona como uno de los primeros de la región en tender la mano a la nueva administración.

El rápido reconocimiento del Gobierno indio llega mientras la principal alianza islamista del país, Jamaat-e-Islami, había denunciado supuestas irregularidades en el recuento de los votos.

La Comisión Electoral (CE) de Bangladés aún no ha publicado el desglose oficial de escaños, el organismo informó que la participación alcanzó el 59,44 %, sin ofrecer todavía las cifras definitivas que confirmen el número exacto de diputados obtenidos por cada formación.

Sin embargo, los recuentos provisionales de los medios locales y los canales de televisión del país otorgan una victoria aplastante al bloque liderado por el BNP en la mayoría de las 299 circunscripciones. EFE