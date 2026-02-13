Miranda! & bailamamá, Dani J, Mayo, Quinquis, Rosalinda y Asha pasan a la final de 'Benidorm Fest 2026'

Miranda! & bailamamá, Dani J, Álvaro Mayo, The Quinquis, Rosalinda Galán y Asha han conseguido este jueves una de las seis plazas que quedaban para la gran final de Benidorm Fest 2026 que tendrá lugar el sábado en el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm (Alicante). El ganador del concurso de este año no viajará al Festival de Eurovisión en mayo, tras la retirada de RTVE del certamen en protesta por la presencia de Israel.

Por su parte, Funambulista, KU Minerva y Atyat se han apeado del concurso en esta segunda semifinal y ya no competirán por uno de los premios en juego y por alzarse con la sirenita de oro. En la quinta edición del Benidorm Fest, junto al premio en metálico de 150.000 euros brutos -100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción-, RTVE otorgará varios premios más.

La Corporación pública ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami (Estados Unidos) para hacer promoción en la cadena y grabar un single con un productor de allí. El tercer premio será un billete para viajar a Estocolmo (Suecia), a visitar Spotify y grabar en sus estudios otro single.

En esta segunda semifinal han actuado, por este orden, Asha con 'Turista'; KU Minerva con 'No volveré a llorar'; Funambulista con 'Sobran gilipo**as'; Dani J con 'Bailándote'; The Quinquis con 'Tú No Me Quieres'; Atyat con 'Dopamina'; Rosalinda Galán con 'Mataora'; Mayo con 'Tócame' y Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote'.

El martes, en la primera semifinal, lograron la plaza Tony Grox y Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Los doce participará el sábado en la gran final.

La nueva edición cambia de trofeo. El certamen de este 2026 recupera y reinterpreta la mítica sirenita de oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.