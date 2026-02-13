Louzán prepara el Congreso de Zaragoza y visita las obras de la Nueva Romareda

La relación entre el desarrollo de infraestructuras deportivas y la proyección internacional del fútbol nacional ocupó la agenda en la visita de Rafael Louzán a Zaragoza. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) supervisó las obras del estadio de la Nueva Romareda y afinó la coordinación de la Federación con las autoridades locales, tal como informó el medio que realizó el seguimiento del evento. Louzán destacó la relevancia estratégica de este recinto tanto para el futuro del fútbol español como para la participación de Zaragoza en próximos eventos de alcance mundial.

Según publicó la fuente, la capital aragonesa prepara la celebración, entre el 12 y el 14 de marzo, del Congreso de Fútbol Formativo, Fútbol Femenino y Fútbol Sala, además de continuar los preparativos para el Campeonato del Mundo de 2030, en el que Zaragoza figura entre las sedes propuestas. Louzán, tras asistir al 50 Congreso de la UEFA en Bruselas, mantuvo una reunión el viernes con Manuel Torralba, presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, para concretar detalles del congreso nacional que tendrá lugar en la ciudad.

Durante su visita, Louzán volvió a recorrer los avances de la Nueva Romareda, un año después de su anterior inspección. El presidente de la RFEF declaró que el estadio representa una “infraestructura necesaria” para Zaragoza, con una reforma que responde a demandas de modernización y capacidad. En sus propias palabras, recogidas por el medio, “esta infraestructura era muy importante para la ciudad. Zaragoza se merece un estadio como este”.

El medio detalló la presencia en la visita de Félix Brocate, concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, y Víctor Serrano, responsable de la candidatura para el Mundial de 2030 por parte de la ciudad. Louzán agradeció públicamente el trabajo conjunto entre las distintas administraciones locales y autonómicas para sacar adelante una obra deportiva de gran envergadura. El presidente de la RFEF subrayó que Zaragoza “ha cumplido todos los requisitos que se han planteado” y remarcó la necesidad de respetar los plazos comprometidos para la ejecución de la reforma.

El proyecto de la Nueva Romareda se inscribe en la estrategia de actualización de los principales recintos futbolísticos en España, impulsada por la candidatura conjunta para acoger el Mundial de 2030. Según consignó el medio, Louzán insistió en que la finalización de la obra permitirá a España disponer de un estadio plenamente adaptado a competiciones internacionales de primer nivel. La federación mantiene un diálogo constante con las instituciones locales para asegurar que ninguna de las etapas administrativas ni de construcción retrase el calendario fijado.

La agenda de Louzán en Zaragoza incluyó también la revisión de los preparativos técnicos y logísticos para el Congreso de Fútbol Formativo, Fútbol Femenino y Fútbol Sala, que congregará a profesionales de diferentes puntos del país y de Europa. El medio reportó que la elección de Zaragoza como anfitriona de estos eventos responde tanto al potencial de sus infraestructuras deportivas como al compromiso de las autoridades municipales y federativas para coordinar la actividad futbolística a nivel estatal e internacional.

Por su parte, representantes municipales y de la candidatura mundialista aragonesa expresaron su apoyo a las iniciativas que refuercen la presencia de la ciudad en el panorama futbolístico internacional. De acuerdo con el medio, la colaboración entre el ayuntamiento, la federación regional y la Federación Española permite avanzar en los desafíos técnicos y organizativos que implica albergar eventos de alta exigencia.

La visita de Louzán se enmarcó en una gira institucional que incluye reuniones con responsables en distintas ciudades implicadas en la organización de campeonatos nacionales e internacionales de fútbol. El medio señaló que este tipo de encuentros se consideran esenciales para afianzar la cooperación entre los distintos niveles de la administración pública y la dirección de la RFEF.

El seguimiento de los trabajos en la Nueva Romareda continuará en los próximos meses, conforme avanzan las obras necesarias para modernizar la infraestructura y asegurar su disponibilidad para las citas deportivas programadas. Además, la federación mantiene activo el cronograma de eventos y reuniones relativas al Mundial de 2030, para el que Zaragoza aspira a convertirse en una de las sedes de referencia.