Gobierno Trump restablecerá fondos para infraestructuras en Nueva York tras orden judicial

Nueva York, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Donald Trump dijo este viernes que restablecerá próximamente los fondos paralizados para un proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey después de una orden judicial propiciada por las demandas de ambos estados.

Los abogados del Gobierno dijeron a la jueza Jeannette Vargas que unos 205 millones de dólares en fondos federales para el proyecto ferroviario Gateway están siendo aprobados y llegarán a los dos estados afectados la semana que viene, según medios locales.

El pasado octubre, el Departamento de Transporte congeló 18.000 millones de dólares en fondos para el proyecto Gateway y otras infraestucturas que estaban aprobados por el Congreso, al considerarlos sujeto a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

A principios de febrero, las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey, y el consorcio que desarrolla el proyecto, demandaron a la Administración de Trump y reclamaron a la Justicia que ordenara restablecer los fondos, argumentando que la infraestructura es clave para la economía de la región.

La jueza Vargas falló a favor de los demandantes unos días después y ordenó al Gobierno restablecer unos 200 millones de dólares para resolver impagos antes del 12 de febrero, aun así, los fiscales se quejaron hoy de que el dinero no llegaba y pidieron una audiencia.

En esa audiencia, los abogados del Gobierno explicaron que los fondos estaban en camino y probablemente llegarán el martes al consorcio, puesto que el lunes es el festivo del Día de los Presidentes en EE.UU., recoge el canal ABC7.

La magistrada, que ha convocado otra vista para el martes, reivindicó que su orden "simplemente invalida la suspensión (de los fondos) y no ordena que todos los reembolsos pasados lleguen el lunes", agrega ese medio.

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, instó este viernes al Gobierno a restablecer los fondos en un acto con grupos sindicales, que alertaron de que la paralización del proyecto afecta a unos 1.000 trabajadores.

El proyecto prevé un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el río Hudson para mejorar la conexión entre Nueva York y Nueva Jersey, que utilizan unas 200.000 personas al día. EFE