El Tribunal Supremo de Reino Unido considera ilegal la prohibición del grupo Palestine Action

El Tribunal Supremo de Reino Unido ha declarado ilegal este viernes la decisión del Gobierno de prohibir al grupo Palestine Action, después de una apelación presentada por la fundadora de la organización, Huda Ammori, quien ha celebrado la decisión.

"Hemos ganado", ha dicho Ammori en un mensaje en redes sociales, donde ha resaltado que el tribunal "dictaminó que la prohibición de Palestine Action es ilegal porque es desproporcionada respecto a la libertad de expresión" y que "la ministra del Interior (Yvette Cooper, en ese momento) violó sus propias políticas". "El tribunal ha ordenado que la prohibición sea retirada", ha zanjado.

La jueza Victoria Sharp, del Tribunal Superior de Justicia, ha indicado que su veredicto que, pese a la decisión, la organización, fundada en 2020, permanecerá ilegalizada por el momento mientras se da tiempo al Gobierno a considerar si presenta una apelación.

El recurso fue presentado por Ammori después de que Cooper --ahora titular de la cartera de Exteriores-- decidiera ilegalizar el grupo, un paso que entró en vigor en julio de 2025, colocándolo a la altura de organizaciones como Al Qaeda y Estado Islámico, con la pertenencia o apoyo a estas formaciones penadas con hasta catorce años de prisión.

Así, la medida implicaba que actos como vestir una camiseta o portar una pancarta con el nombre del grupo podría acarrear penas de seis meses de cárcel, unas medidas criticadas por parte de numerosas organizaciones civiles, que consideran que se trataba de medidas excesivas y sin precedentes en Reino Unido.

