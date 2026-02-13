Clínicos y pacientes llaman a la regulación de terapias asistidas con psicodélicos para el abordaje de la Salud Mental

Clínicos y pacientes han hecho un llamamiento a la regulación de terapias asistidas con psicodélicos (TAP) para el abordaje de diferentes enfermedades enmarcadas en el campo de la Salud Mental, aspecto en el que el jefe del Servicio de Psiquiatría del grupo sanitario HM Hospitales, el doctor Luis Caballero, ha reclamado un "debate riguroso", ya que "requiere un nuevo marco regulador".

"Estamos en un limbo legal", ha continuado Caballero, quien ha participado en la jornada 'Innovación en Salud Mental: Terapias asistidas con psicodélicos en España', encuentro organizado este viernes, 13 de febrero, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, por la Sociedad Española de Medicina Psicodélica (SEMPsi) y la Fundación Inawe. Por ello, ha insistido en que a los psiquiatras les interesa poder utilizar estos compuestos "en condiciones legales".

En esta línea se ha mostrado también el presidente de la referida Fundación, Carlos Alonso, que ha subrayado que "el esquema actual deja atrapadas a personas en tratamientos que no funcionan". De hecho, esta cita ha contado con el testimonio de una paciente durante 22 años de trastorno por depresión mayor que se ha reconocido curada tras participar en un ensayo clínico con TAP.

Con psicodélicos, "me he curado y, con las otras terapias, no", ha subrayado, tras lo que ha expuesto que, en la actualidad, se sigue "con las mismas herramientas que en el siglo XX". "Me niego a aceptar que cronificar el sufrimiento sea aceptable", ha indicado, para, luego, pedir "actualizar el catálogo", y es que "sería un crimen no hacer cambios".

Por su parte, la presidenta de SEMPsi, la doctora Elisabet Domínguez, ha recordado que la Salud Mental es una "prioridad social" que "obliga a revisar si los marcos normativos están alineados con la evolución del conocimiento científico". Las TAP "no son una moda, son un ámbito de investigación clínica que está avanzando con rapidez, con estándares científicos robustos", ha declarado.

ALEMANIA, SUIZA, NORUEGA Y REPÚBLICA CHECA YA LO HAN HECHO

"Países de nuestro entorno están creando marcos regulatorios" sobre las TAP, ha continuado Domínguez en referencia a Alemania, Suiza, Noruega y República Checa. "En España, seguimos anclados", ha aseverado al respecto, tras lo que ha mostrado su apuesta por una "regulación responsable" para "proteger a los pacientes y ofrecer seguridad jurídica a profesionales".

Siempre en coincidencia con esta línea argumental, Alonso ha sostenido que la meta es "aliviar el dolor de quienes no encuentran salida en el marco actual". "Nos mueve la urgencia ante la crisis de Salud Mental", ya que existen "pacientes desesperados que lo han intentado todo", ha afirmado en referencia a los tratamientos convencionales.

En la actualidad, y según ha informado la SEMPsi, solo un fármaco semi-psicodélico, la esketamina intranasal, ha recibido la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), lo que se produjo en 2019. El mismo está disponible para uso hospitalario controlado en España.

"Los psicodélicos son sustancias químicas que inciden estados alterados de la conSciencia de tipo transitorio", ha divulgado el doctor Juan López, quien es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y que ha destacado que, "en la última década, ha habido un resurgimiento en el interés científico por su potencial como nuevas herramientas terapéuticas".

Como ejemplo, López ha citado evidencia científica de "mejoras con una o pocas dosis" en depresión mayor, con efecto sostenido. Estos compuestos "realizan su acción a través de receptores, proteínas que hay en las células cerebrales", siendo estas las neuronas, ha explicado, al tiempo que ha destacado entre estos receptores al 5-HT2A y, en cuanto al efecto, a la plasticidad neuronal.

"Hay un incremento importantísimo de las publicaciones sobre psicodélicos", ha declarado, por su parte, Caballero, que, no obstante, ha destacado "una serie de problemas administrativos, éticos y metodológicos" en estudios de investigación. Estos, "desgraciadamente, son un embudo en las agencias reguladoras", lamenta.

ENFERMEDADES EN LAS QUE SON ÚTILES

Además, este investigador, que ha recordado la importancia del "apoyo psicoterapéutico", se ha referido, nuevamente, al tema central del debate, señalando que hay una necesidad regulatoria "dentro del uso médico" de estas sustancias. Existen "oportunidades terapéuticas tras el diagnóstico", ha enfatizado, para citar, como ejemplos de enfermedades en las que ya hay evidencia sobre los beneficios de su uso, al "trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo resistente, ansiedad, trastorno por estés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), trastorno de conducta alimentaria, Parkinson, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otras muchas".

"El porcentaje de pacientes que responde a los psicodélicos en depresión es del 60 por ciento", ha citado, destacando que "hay usos clínicos que son una oportunidad que habría que meter en el arsenal, en el vademécum". En este sentido, la doctora Margarita Moreno, que es catedrática de Psicología en la Universidad de Almería (UAL), y que lleva a cabo un estudio con roedores para analizar la compulsividad, aboga por el empleo de las TAP para "reconectar el cerebro".

Otros expertos que han participado en esta cita son los doctores Genís Oña, quien es profesor asociado en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, y Santiago Madero, quien es vocal de Formación de la SEMPsi. "Estamos ante una posibilidad muy grande", ya que hay "una necesidad muy real que tiene que ver con el sufrimiento de muchas personas y el potencial de muchos tratamientos", ha manifestado este último, en línea con el resto de intervinientes.

"Los tratamientos actuales en Psiquiatría tienen un límite", ha proseguido Madero, mientras que Marc Aixalá, quien también es miembro de la citada sociedad científica, ha subrayado que existe un "cambio de paradigma" en el abordaje con TAP, y es que el rol del profesional "es más de acompañamiento". Así, ha pedido "no solo tener las sustancias legalizadas, sino una estructura de profesionales que sepa cómo intervenir".

El secretario de la SEMPsi, Óscar Álvarez, quien participó en el primer ensayo con psicodélicos realizado en España, ha señalado que el efecto de las TAP "depende mucho de ciertos factores que no son solo la farmacología", poniendo de relieve la importancia de las "actitudes" de la persona y su "experiencia vivida". También influyen "las circunstancias donde se hace la toma", poniendo como ejemplos "el lugar físico, la música e influencias que recibe en ese momento".

Junto a ello, Álvarez ha enfatizado en la relevancia de la relación de confianza con el profesional de cara a la preparación, la dosificación y la posterior integración. Es necesario, en la última etapa, "ayudarles a entender lo que ha ocurrido, darle un sentido y guiarles en la implementación de los cambios necesarios para que ese efecto no quede en agua de borrajas", ha subrayado.

Por último, y a modo de resumen compartido, se ha mostrado "convencido de que los tratamientos biológicos y farmacológicos son insuficientes". "Es muy importante un tratamiento individualizado" y que herramientas como las TAP "puedan ser utilizadas", algo que es "mucho más económico", ha concluido.