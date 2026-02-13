Alejandro Valverde, Romain Bardet y Keegan Swenson se apuntan a la Castellón Gravel Race Orbea de Llucena

Entre los cerca de 850 ciclistas que se han inscrito en la Castellón Gravel Race Orbea aparecen figuras que han conquistado campeonatos mundiales y europeos, según reportó el medio que cubre la organización del evento. El encuentro internacional de gravel, programado para los días 21 y 22 de febrero en Lucena del Cid, permite la clasificación directa tanto a los Campeonatos del Mundo como de Europa, y sitúa a la provincia de Castellón como un punto neurálgico de esta disciplina, que gana cada vez más adeptos entre los ciclistas profesionales y aficionados.

Según informó la organización y recogió la plataforma consultada, la prueba concentra a deportistas provenientes de 32 países distintos, lo que marca un récord de participación internacional para la Castellón Gravel Race Orbea. Entre los principales atractivos de la convocatoria resalta la inscripción de ciclistas reconocidos por sus logros en las grandes vueltas del ciclismo en ruta y en competiciones específicas de gravel y montaña. Nombres como el del campeón mundial de XCM 2025, Keegan Swenson; el francés Romain Bardet, con podios y cuatro victorias de etapa en el Tour de Francia; y el español Alejandro Valverde, campeón del mundo en ruta en 2018 y doble vencedor de esta prueba, encabezan la lista de participantes. El belga Thomas De Gendt, conocido por sus triunfos en etapas del Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, así como Mads Würtz Schmidt, actual campeón de Europa de Gravel, también estarán en la línea de salida, según detalló el mismo medio.

La cita en Lucena del Cid destaca por su relevancia en el calendario de esta modalidad híbrida del ciclismo, que combina trazados de montaña, asfalto y pistas de tierra en recorridos de alta exigencia técnica. El evento ofrecerá acceso directo a los máximos campeonatos internacionales, lo que ha impulsado la llegada masiva de competidores con diferentes perfiles, desde especialistas en gravel hasta figuras consagradas del ciclismo de ruta y montaña. La edición de este año cuenta con representantes que, además de sus títulos mundiales y europeos, presentan palmarés en otras pruebas de renombre, ampliando la proyección mediática de la carrera y colocando a Castellón en el mapa internacional del ciclismo, de acuerdo con lo publicado por el medio.

En la categoría femenina, la inscripción también reúne a deportistas de primer nivel mundial. Sofia Gómez, ganadora de competencias como la Cape Epic y The Traka, encabeza un grupo en el que destacan varias campeonas nacionales y vencedoras recientes en retos emblemáticos de gravel. Carolin Schiff, actual poseedora del título en la Castellón Gravel Race, llega con el objetivo de defenderlo; Marta Tora parte como campeona de España de gravel 2025, mientras que Rosa Klöser y Karolina Migon llegan tras sus victorias en la Unbound Gravel, en las ediciones 2024 y 2025, respectivamente, según reportó el medio organizador.

El interés que ha despertado la prueba no solo reside en la notoriedad de sus participantes, sino también en el impacto que prevé su celebración en la provincia. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, expresó que el evento convierte al territorio en epicentro del deporte mundial, y consideró que la cita servirá para mostrar la capacidad de Castellón para albergar grandes competiciones deportivas. Según la dirigente provincial, “nuestra provincia acogerá una cita imprescindible para los amantes del gravel, que situará a Castellón como referencia internacional en esta disciplina que está en auge”.

Según consignó el medio organizador, la Castellón Gravel Race Orbea se consolida como un punto de encuentro obligatorio en el circuito internacional, por el nivel de los inscritos y por la oportunidad de clasificación directa a los campeonatos internacionales. La conjunción de ciclistas con distintos perfiles, la amplia presencia de países implicados y el atractivo deportivo del entorno de Lucena del Cid marcan esta nueva edición como una de las más competitivas y diversas hasta la fecha.