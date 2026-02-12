Zelensky, "orgulloso' de Heraskevych: "Tener valentía vale más que cualquier medalla"

El piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych ha emprendido acciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras haber sido apartado de los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo. Heraskevych manifestó, según informó Europa Press, un profundo sentido de vacío tras la resolución del Comité Olímpico Internacional (COI), la cual le impidió participar en la cita deportiva por negarse a ocultar un casco en el que homenajeaba a más de diez deportistas ucranianos fallecidos durante el conflicto armado con Rusia. Esta controversia ha provocado una firme respuesta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien reiteró el orgullo nacional por el atleta y resaltó el compromiso ucraniano con la memoria de los caídos, la justicia en el deporte y la denuncia frente a las acciones del gobierno ruso.

El mandatario ucraniano expresó, a través de su perfil oficial en la red social X, su inconformidad con la decisión adoptada por el COI y señaló que el deporte no debería significar olvido, además de que recalcó el papel histórico y pacifista del Movimiento Olímpico. Zelensky subrayó que la sanción contra Heraskevych no representa los valores fundamentales del olimpismo, que se sustentan en la equidad y en la promoción de la paz. "El deporte no debería ser sinónimo de amnesia, y el Movimiento Olímpico debería ayudar a detener las guerras, no hacerle el juego a los agresores", sostuvo el presidente, citado por Europa Press.

El presidente de Ucrania también argumentó que el casco utilizado por Heraskevych, el cual exhibía los retratos de los atletas ucranianos fallecidos, simboliza el honor y el recuerdo. Consideró que dicho gesto es un llamado global para no olvidar el significado de la agresión rusa ni el precio que implica la defensa de la independencia nacional. Zelensky recalcó que, desde su perspectiva, Heraskevych no violó ninguna norma del olimpismo, reiterando la importancia de preservar la memoria en el contexto deportivo.

Zelensky aprovechó la ocasión para recordar antecedentes en los que se registraron hostilidades por parte de Rusia durante períodos olímpicos. Mencionó la guerra contra Georgia en 2008, la ocupación de Crimea en 2014, la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y la situación actual de cara a los Juegos de 2026, durante la cual Rusia ha incrementado los ataques contra infraestructuras energéticas y civiles ucranianos pese a los reiterados llamamientos internacionales a un alto al fuego.

El presidente aportó cifras sobre las consecuencias del conflicto para la comunidad deportiva ucraniana, detallando que 660 deportistas y entrenadores han perdido la vida desde el inicio de la invasión a gran escala. Según consignó Europa Press, cientos de atletas ucranianos ya no podrán volver a competir en los Juegos Olímpicos ni en otras competiciones internacionales. Al mismo tiempo, Zelensky señaló que 13 atletas rusos se encuentran compitiendo en Italia bajo bandera neutral, aunque, en su opinión, varios de estos deportistas expresaron en público su apoyo a la agresión rusa y a la ocupación de territorios ucranianos, por lo cual indicó que estos sí deberían haber sido descalificados.

"Estamos orgullosos de Vladyslav y de lo que hizo. Tener valentía vale más que cualquier medalla", sentenció Zelensky, según reportó Europa Press, mostrando el respaldo oficial al piloto de skeleton que se ha convertido en uno de los símbolos del deporte ucraniano durante el conflicto con Rusia.

Por su parte, Vladyslav Heraskevych, luego de su exclusión, recurrió a redes sociales para difundir una imagen portando el casco objeto de controversia. En la publicación en Instagram se leía el mensaje: "Este es el precio de nuestra dignidad". El deportista ucraniano argumentó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que su actitud no infringió la Carta Olímpica y remarcó la existencia de precedentes en los que otros atletas también expresaron posturas similares. Heraskevych consideró que el COI presenta contradicciones tanto en las resoluciones como en la forma de comunicar sus decisiones y señaló: "Veo grandes inconsistencias en las decisiones, en la redacción, en las conferencias de prensa del COI, y creo que el mayor problema es su inconsistencia".

El caso ha generado un debate en torno a la aplicación de las normas olímpicas y la frontera entre la expresión personal de los atletas y la prohibición de manifestaciones políticas dentro del Movimiento Olímpico. La suspensión del piloto de skeleton ha impulsado reacciones tanto en el ámbito político como en el deportivo, en un contexto de permanente conflicto entre Ucrania y Rusia, con ramificaciones en la representación nacional y la memoria de las víctimas del enfrentamiento armado, según el seguimiento informado por Europa Press.