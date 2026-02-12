Agencias

Una bomba en un centro de votación deja al menos tres heridos en el sur de Bangladés

Daca, 12 feb (EFE).- Al menos tres personas resultaron heridas este jueves tras la explosión de una bomba casera en un centro de votación de Bangladés, en el distrito de Gopalganj, bastión histórico de la ex primera ministra Sheikh Hasina, en el primer ataque confirmado de la jornada electoral.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:30 hora local (03:30 GMT) en la escuela internacional Reshma, en la zona de Gopalganj Sadar, cuando, según fuentes policiales, unos asaltantes arrojaron el explosivo desde el otro lado de un canal adyacente al colegio, rompiendo la calma en una región blindada por el Ejército. EFE

