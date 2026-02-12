Trump advierte que EE.UU. activará una segunda fase "dura" para Irán si no hay acuerdo

Donald Trump afirmó que la administración estadounidense se encuentra preparada para aplicar una segunda fase de sanciones “muy dura” contra Irán si las negociaciones sobre su programa nuclear no llegan a buen término. Según informó la agencia EFE, el mandatario aclaró durante una conferencia en la Casa Blanca que está dispuesto a continuar el diálogo con las autoridades iraníes, pero advirtió que, en caso de que no se alcance un acuerdo satisfactorio, su gobierno dará paso a medidas más rigurosas para presionar a Teherán.

Durante la mencionada rueda de prensa, celebrada un día después de un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Trump explicó a los medios que en esa reunión no abordaron la posible suspensión de las conversaciones nucleares con Irán. De acuerdo con EFE, al ser consultado sobre si Netanyahu le había instado a poner fin a dicho diálogo, el presidente estadounidense respondió: “No hablamos sobre eso”.

El mandatario detalló ante los periodistas: “Hablaré con ellos (los iraníes) todo lo que quiera, y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos”, citó la agencia EFE.

Según publicó EFE, Trump reiteró su postura de mantener abierta la vía de negociaciones con Irán, siempre con el objetivo de imponer controles sobre el desarrollo nuclear de ese país. La administración de Washington ha insistido en la necesidad de impedir que Irán disponga de capacidad para desarrollar armas nucleares, subrayando que las negociaciones deben generar garantías vinculantes. Las declaraciones de Trump dejan en claro que la Casa Blanca evalúa escenarios alternativos si el diálogo fracasa, aumentando la presión sobre el gobierno iraní y dejando abierta la posibilidad de una escalada en las sanciones económicas o políticas.

El medio EFE consignó que, pese a estas advertencias, Trump subrayó su disposición para continuar el diálogo con Irán “todo lo que quiera”. De esta manera, la administración busca dejar claro ante la comunidad internacional que mientras se mantienen opciones de negociación, Estados Unidos no descarta ninguna medida adicional si las conversaciones no producen resultados concretos.

Las observaciones de Trump llegaron en un contexto de tensiones en Medio Oriente y de intensas consultas entre aliados de Estados Unidos en la región, como Israel. EFE reportó que la Casa Blanca valoró las consultas con Netanyahu, aunque Trump negó que el jefe del ejecutivo israelí hubiera presionado para la suspensión del proceso diplomático con Teherán.

En esta línea, la agencia EFE indicó que Donald Trump evitó detallar públicamente cuál sería el contenido específico o el alcance exacto de esa “fase dos” contra Irán, aunque remarcó la severidad de las posibles sanciones que Washington tiene previsto activar si se rompe el diálogo sobre el programa nuclear. Las declaraciones del mandatario se inscriben en una estrategia de endurecimiento progresivo de las políticas estadounidenses hacia Irán, incrementando la presión internacional sobre Teherán para forzar compromisos en su desarrollo nuclear.

A lo largo de la comparecencia, Trump insistió en que su gobierno mantiene todas las alternativas sobre la mesa y que no descarta nuevas iniciativas para lograr sus objetivos de seguridad regional. La cobertura de EFE remarcó que la administración estadounidense muestra flexibilidad en las negociaciones, pero también una clara disposición para tomar acciones contundentes si considera que sus intereses no han sido debidamente protegidos en las conversaciones con Irán.