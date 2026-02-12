Sheinbaum tacha de "calumnia" que presidenta regional de Madrid llame narcoestado a México

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este jueves las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, equiparando a México con las "dictaduras" de Cuba o Venezuela y calificándolo de "narcoestado", y consideró que se trata de "propaganda" absolutamente falsa.

"No sé si valga la pena contestarle (a Ayuso), la verdad. Pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso lo que dice (...) Lo que les pasa es que no tienen argumentos contra nosotros. Entonces usan, pues, la mentira y la calumnia. Pero la gente sabe que no es cierto", afirmó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Sheinbaum respondió así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien equiparó a México con Cuba y Venezuela en un vídeo emitido durante un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida.

La presidenta regional española deseó que "pronto Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden, o se les deja".

Tras estas palabras, la mandataria mexicana tachó de "propaganda" la acusación de narcoestado, al destacar que el país no es "copia" de ningún otro, a la vez que negó que hubiera censura por parte de las autoridades.

"Además aquí cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue. No hay censura, hay libertad, democracia", sentenció.

Sheinbaum defendió que en México es la "conciencia del pueblo la que prevalece" y la defensa de sus derechos, por lo que se tiene una visión del mundo distinta, que desde el "conservadurismo de fuera es muy difícil entenderlo", agregó.

La presidenta mexicana reivindicó la "grandeza" de la historia del país y el modelo político de su Gobierno conocido como la Cuarta Transformación (4T), una visión "surgida del pueblo, y de nadie más".

Finalmente, remarcó la disminución de homicidios, que desde septiembre de 2024 han caído un "42%" o la reciente detención del alcalde de Tequila (Jalisco, oeste), de su mismo partido, por lo que añadió que Ayuso sabe que no es cierto lo que dijo. EFE

