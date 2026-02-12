Sergio Scariolo: "Con Maledón y Deck es más fácil no tener desconexiones"

El entrenador Sergio Scariolo confirmó que el grupo del Real Madrid viajó al completo a Belgrado, con la expectativa de poder contar con la “contribución o disponibilidad” tanto de Théo Maledon como de Gabi Deck, quienes serán gestionados con “limitación de minutos”. Esta información fue detallada por el propio Scariolo durante la conferencia de prensa previa al encuentro por la Euroliga frente al Partizán, según publicó el medio que cubrió las declaraciones. El entrenador resaltó que la presencia de estos dos jugadores clave facilita mantener la concentración y evitar desconexiones en los momentos determinantes de cada partido.

Scariolo señaló que, habitualmente, no siempre es posible distribuir los minutos de juego de forma equilibrada entre la plantilla, lo que afecta el rendimiento constante del equipo. En referencia a la importancia de contar con todos los integrantes principales, incluida la dupla Maledon-Deck, el entrenador explicó: “No siempre tenemos la posibilidad de poder repartir correctamente los minutos y tener un rendimiento alto todo el tiempo. Es obvio que si el equipo está con todos los jugadores determinantes, entre los cuales están Maledon y Deck, eso es un poco más fácil no tener desconexiones”, citó el medio.

El técnico italiano profundizó sobre los problemas que ha enfrentado el Real Madrid durante la temporada, y destacó que, si bien suele ser el equipo que mejor inicia los partidos, las dificultades aparecen en los tramos finales. “Lo que debemos hacer es seguir preparándonos para los arranques y luego mantener el ritmo el resto del partido”, declaró Scariolo, siempre según la fuente. Insistió en que mejorar el rendimiento durante los últimos cinco o seis minutos se logra combinando “frialdad, concentración y atención”, especialmente si el equipo dispone de todos sus efectivos.

En este contexto, Scariolo puntualizó que tendrán que “empezar con un plan de partido claro y ser capaces de mantenerlo”, estrategia que considera indispensable para competir a lo largo de los 40 minutos contra rivales exigentes fuera de casa. A la vez, reconoció lo complicado que resulta utilizar a algunos jugadores durante 35 minutos, incluso cuando parecen ser quienes mejor se adaptan a duelos de máxima intensidad. “En el final del partido, hay que tener esa valentía, esa frialdad y esa concentración”, comentó el técnico, según consignó el medio.

Respecto al próximo adversario, el Partizán de Belgrado, Scariolo subrayó el nivel actual del conjunto serbio, situándolo en el punto más alto de su temporada. Recordó que el Partizán acaba de imponerse a equipos destacados como Panathinaikos o Dubai, lo cual evidencia el crecimiento bajo la dirección de Joan Peñarroya. “Han encontrado, en buena parte por el trabajo de Joan Peñarroya, un equilibrio excelente con un rendimiento muy alto”, recalcó el entrenador, según narrativa recogida en la fuente. Agregó que la conexión restablecida entre la plantilla y su afición representa un factor determinante para el nivel competitivo del equipo serbio.

Por último, Scariolo reiteró que la disciplina y el foco serán indispensables para que el Real Madrid aspire a la victoria en Serbia, especialmente en un escenario donde la presión local y el contexto competitivo de la Euroliga obligan a gestionar de manera óptima las rotaciones y la energía de la plantilla. El entrenador insistió en que el reto principal reside en la capacidad del grupo para sostener el rendimiento y la atención durante los minutos finales, tarea que se vuelve más asequible con el plantel completo y sin lesiones.