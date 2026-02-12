PP Madrid cree que dar la Medalla a Bad Bunny "no tiene mucho sentido" y defiende a EEUU como "referente en libertad"

Carlos Díaz-Pache, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, expresó su respaldo a la decisión de otorgar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, argumentando que se trata de un país que representa la libertad y que acumula doscientos cincuenta años de historia en este campo. Según publicó Europa Press, Díaz-Pache valoró como acertado entregar la distinción al país norteamericano y rechazó la sugerencia de retirar este reconocimiento.

El medio Europa Press detalló que Díaz-Pache cuestionó la propuesta presentada por Más Madrid, partido que pidió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conceder la Medalla de Oro al cantante puertorriqueño Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio. La petición de Más Madrid argumentaba que el artista ha sido un defensor de la comunidad latina en el mundo. Esta solicitud incluía también la recomendación de quitar a Estados Unidos de la lista de países invitados con motivo de la Hispanidad.

En declaraciones realizadas en la antesala del Pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz-Pache señaló sobre la petición de Más Madrid: “Me parece que es un acierto dar la medalla a un país como Estados Unidos, un referente en libertad durante 250 años y que, desde luego, la propuesta alternativa no tiene mucho sentido”, refiriéndose a la idea de reconocer públicamente a Bad Bunny, según recogió Europa Press.

Díaz Ayuso había anunciado previamente la decisión de otorgar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos. Lo hizo mediante una intervención por video desde Mar-a-Lago y, según lo publicado por Europa Press, fundamentó su decisión al describir a ese país como “el principal faro del mundo libre”. Esta distinción se produce en el contexto del doscientos cincuenta aniversario de la independencia estadounidense, que tiene lugar este año.

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se otorga a figuras o países que, según el criterio de las autoridades regionales, han realizado contribuciones relevantes. En esta edición, la elección del país norteamericano coincidió con un hito significativo de su historia y fue enmarcada dentro de las celebraciones de la Hispanidad.

Por su parte, la propuesta de Más Madrid a favor de Bad Bunny pretendía destacar el impacto cultural y social del artista puertorriqueño, así como su papel en visibilizar y defender los intereses de la comunidad latina a nivel internacional. Europa Press consignó que la iniciativa buscaba que la presidenta Ayuso reconsiderase la designación de Estados Unidos como país homenajeado, centrándose en cambio en figuras individuales que representasen valores sociales y culturales.

El debate sobre el destinatario de la Medalla se ha producido en el contexto de la programación de la Hispanidad, acontecimiento en el que la Comunidad de Madrid suele rendir homenaje a países o personalidades destacadas. Europa Press reportó que este tipo de distinciones son objeto de debate político, dado que están relacionadas tanto con criterios históricos como con posicionamientos ideológicos y culturales en el escenario madrileño.

Díaz-Pache, vocero del Partido Popular regional, enfatizó que la decisión de premiar a Estados Unidos responde a su papel como ejemplo de libertad en la historia contemporánea, mientras que, en su opinión, la nominación del artista “no tiene mucho sentido” frente a la conmemoración del aniversario de la independencia estadounidense. Con ello, reafirmó el respaldo de su partido a la gestión de Isabel Díaz Ayuso y a los símbolos y aliados internacionales elegidos en el marco de la celebración oficial de la Comunidad de Madrid.