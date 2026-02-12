Nueva York iza de nuevo bandera LGBTIQ+ en Stonewall tras ser retirada por Gobierno Trump

Nueva York, 12 feb (EFE).- Un grupo de políticos, líderes municipales y activistas LGBTIQ+ de Nueva York izaron este jueves de nuevo la bandera del colectivo en el Monumento Nacional Stonewall después de que la Administración de Donald Trump la retirara.

Los representantes y activistas llegaron al monumento cargando la una gran bandera con su mástil para colocarla junto a la de Estados Unidos, que el Gobierno de Trump había puesto en su lugar.

Sin embargo, aunque las decenas de personas que acudieron al izado lo celebraron con aplausos y proclamas a favor del colectivo, un grupo de activistas empezó a pedir que retirasen la de EE.UU.

"¿Por qué estamos comprometidos con el odio? ¿Por qué estamos comprometidos con la basura?", gritó una mujer en alusión al Gobierno de Trump.

Entonces, otra mujer saltó la valla para quitar la bandera estadounidense.

El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, se acercó a hablar con ella pero no la consiguió convencer, y, cuando este desistió, otros activistas se le sumaron para intentar quitarla y dejar solo la LGTBIQ+.

Finalmente, dejaron ambas con la arcoiris por encima.

Hoylman-Sigal se intentó acercar a los activistas al terminar, pero una le insultó y le pidió que se marchara. Otro se acercó a darle el mástil vacío de la bandera que había traído.

El Monumento de Stonewall está gestionado por el Servicio de Parques Nacionales (NPS), supervisado por el Departamento del Interior del Gobienro de EE.UU., quien ordenó en el pasado mes de enero que solo se pueden izar las banderas aprobadas por el Congreso.

El acto fue secundado por más de un centenar de personas que acudieron con banderas del colectivo y pancartas en defensa de las personas LGTBIQ+. En su mayoría, celebraron ambos izados.

"Es una vergüenza que retiraran la bandera LGTBIQ+ de Stonewall. Así se debe quedar", aseguró a EFE Mary, de 64 años, quien según dijo acudía con frecuencia al Stonewall Inn cuando era más joven.

La historia de Stonewall se remonta al 28 de junio de 1969, cuando fue escenario de unas masivas protestas contra la represión policial a personas LGTBIQ+.

Durante una redada en la madrugada, los clientes del Stonewall Inn, un bar frecuentado por personas LGTBI en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, se resistieron a la detención y a los abusos policiales por el simple hecho de pertenecer al colectivo.

Estas manifestaciones se alargaron varias noches y dieron pie al movimiento por los derechos del colectivo y a que se estableciese esa fecha como el Día del Orgullo LGTBIQ+.

En 2016, el expresidente demócrata Barack Obama declaró el bar Stonewall Inn, el parque situado frente a él y varias calles cercanas como monumento nacional. EFE

