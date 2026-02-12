Larcamón afirma que Cruz Azul no debe subestimar a Vancouver para avanzar en Concacaf

Puebla (México), 11 feb (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul mexicano, subrayó este miércoles que su equipo no debe subestimar al Vancouver FC, de la Canadian Premier League, para clasificar a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"La serie no está cerrada. Tenemos ventaja importante, pero si no logramos capitalizar podría llevarnos a una situación desagradable. Tengo confianza en que mis jugadores no subestimarán la situación y jugarán con la seriedad requerida para avanzar a instancias más importantes de la Concacaf", señaló el estratega.

El Cruz Azul recibirá este jueves al Vancouver FC en el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. 'La Máquina' es favorita para finiquitar la serie, tras ganar el partido de ida por 0-3.

Larcamón subrayó que no está ocupado en la manera en que el rival planteará el partido.

"Debemos responder a la exigencia sin ambicionar de más. No nos ocupamos en el rival, nos preocupamos en lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser humildes y aprovechar esta gran oportunidad que se nos presenta para clasificar", apuntó el sudamericano.

El timonel reconoció que el Cruz Azul, el equipo más ganador de este certamen, junto con el América, con siete títulos cada uno, tiene la obligación de llegar a las instancias definitivas tanto en la Copa de Campeones de la Concacaf, como en la liga local.

"Las ambiciones que tenemos son máximas a pesar de la exigencia de un calendario comprimido por el próximo Mundial, pero confío que con la capacidad y fuerza colectiva que tenemos en este plantel podemos lanzarnos por liga y Concacaf. No tenemos excusas para competir", aseguró.

El centrocampista argentino Rodolfo Rotondi coincidió con lo dicho por el estratega.

"Debemos afrontar este partido con ponsabilidad. Hoy, el fútbol es muy parejo y más allá de la ventaja que tenemos hay que liquidar la serie para no llevarnos ninguna sorpresa. Estamos conectados para llegar lejos en la Concacaf y en la liga; la mentalidad es para ganar las dos competencias", puntualizó.

México, 11 feb (EFE).- El uruguayo Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia hondureño, reconoció este miércoles que al fútbol de su país le falta organización para competir ante rivales como el América mexicano en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"En el fútbol hondureño falta mejor organización en la liga, presupuestos y otras cosas. Nosotros, para jugar este año y enfrentar la Concacaf, trabajamos apenas siete días desde el final del torneo pasado al inicio de este. No hay un equipo en el mundo que en siete días esté preparado para enfrentar un semestre", afirmó el técnico.

Espinel habló luego de la eliminación de su equipo en la primera ronda del certamen de Concacaf por el América, con el que hoy empató sin goles en el juego de vuelta, luego de caer 1-2 en el partido de ida de la semana pasada.

"No es excusa, pero es una regla que se cumple cuando las condiciones son estas; no teníamos la preparación adecuada para una competencia de esta magnitud. A eso se suma que no hicimos un partido excelente ante un equipo que es de los favoritos para ser campeón", subrayó.

Según el estratega, además de la falta de infraestructura, otro de los problemas que ha detectado en el fútbol hondureño es la falta de fortaleza mental.

"Hay que apostar a poder competir con mayor mentalidad. En el fútbol hondureño debemos saber que en el campo son 11 contra 11, que se puede pelear a pesar de tener menor calidad, pero con fuerza mental. Ese es el gran pendiente del fútbol hondureño, fortalecer la mentalidad de sus jugadores", puntualizó.

Eduardo Espinel dijo que el plan que tenían se plasmó en el campo; ser precavidos para no recibir más daño.

"No creo que nos faltó arriesgar más. Nos faltó soltarnos con el balón, pero era complicado quitarle el balón al América, el plan era que cuando ellos tuvieran la pelota no nos llegaran, por eso no arriesgamos en todo el partido; no tuvimos la efectividad para hacerlo", reconoció.

A pesar de la eliminación, el estratega elogió la entrega de sus jugadores.

"De todas maneras nos vamos tristes, pero nos brindamos en la cancha, no tengo duda de que los muchachos dejaron todo, aunque como ya dije, no nos alcanzó", concluyó.