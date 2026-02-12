Grenergy sube más de un 6% tras cerrar una financiación de 300 millones de euros para 'Central Oasis'

Las acciones de Grenergy subían más de un 6% en el arranque de la sesión bursátil de este jueves, después de que la empresa comunicara que ha cerrado una financiación sénior sin recurso por 355 millones de dólares (300 millones de euros) para las plantas Gran Teno, Tamango y Planchón, que suman una capacidad de 398 megavatios (MW) solares y 1,4 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento y pertenecen a la plataforma 'Central Oasis', ubicada en Chile.

En concreto, la empresa lideraba las subidas del Mercado Continuo, índice en el que cotiza, con una subida del 6,1%, hasta intercambiarse a un precio unitario de 104,4 euros.

Grenergy ha comunicado antes de la apertura del mercado que la financiación ha sido firmada con un sindicato internacional de bancos liderado por BNP Paribas como banco coordinador, y en el que también han participado Banco Santander y Rabobank.

Esta operación permitirá refinanciar los proyectos solares e hibridar Gran Teno, con una capacidad de 241 MW solares y 884 megavatios hora (MWh), y Tamango, con 49 MW solares y 158 MWh, ambos actualmente en operación, así como la construcción del proyecto híbrido Planchón, con una capacidad de 108 MW solares y 379 MWh.

Todos estos activos forman parte de Central Oasis, una de las plataformas de baterías de Grenergy en el país.

Estos tres proyectos disponen de acuerdos de venta de energía solar a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, la energía restante se comercializará a través de GR Power, la filial de comercialización de energía de Grenergy en Chile.

Con esta nueva transacción, Grenergy roza los 1.600 millones de dólares (1.348 millones de euros) obtenidos en financiación sin recurso para el conjunto de sus plataformas Oasis: Oasis de Atacama, en el norte de Chile, y Central Oasis, en las regiones de Gran Teno, Maule y Aysén.

PLATAFORMA CENTRAL CHILE Y EXPANSIÓN DEL MODELO OASIS

La plataforma Central Chile contempla una capacidad solar de 1,1 gigavatios (GW) y 4 GWh de almacenamiento, con una inversión estimada de 900 millones de dólares (758 millones de euros). Su entrada en operación está prevista para los años 2026 y 2027.

Central Oasis nace con el objetivo de replicar el modelo de hibridación solaralmacenamiento desarrollado por Grenergy en Oasis de Atacama, una de las mayores plataformas de baterías del mundo y la primera de Latinoamérica.

"El éxito de Oasis de Atacama y Central Chile abre el camino hacia una nueva generación de proyectos híbridos que la compañía prevé llevar a otros mercados, incluyendo España", ha destacado la empresa.

En línea con su plan estratégico 2025-2027, presentado en su último Capital Markets Day en Londres, Grenergy avanza en la extrapolación del modelo Oasis a la planta de Escuderos, en Castilla-La Mancha. Esta instalación aspira a convertirse en un referente europeo, con una capacidad prevista de 200 MW solares y 704 MWh de almacenamiento.

Además, Grenergy continúa avanzando con el desarrollo de Greenbox, su plataforma de baterías 'stand-alone' en Europa que constituye otra pieza clave del plan estratégico, con la planta de Oviedo (España) como su proyecto insignia.

"Esta operación refuerza el respaldo de la banca internacional a nuestro modelo de hibridación, iniciado en Oasis de Atacama y ahora extendido con Central Oasis. Además, confirma nuestra capacidad de ejecución, tanto en el desarrollo y la firma de PPAs, como en materia de financiación", ha afirmado el consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés.