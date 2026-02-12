El caudal del Júcar se dispara en Cuenca por encima de los 250 m3/s y pasa a nivel rojo

El cierre total de los accesos al río Júcar y a zonas recreativas adyacentes, incluido el conocido Recreo Peral y otros puntos como el paraje del Royo, responde a una medida preventiva de las autoridades ante la situación generada por el incremento súbito del caudal del río. Según las mediciones del Sistema Automático de Información Hidrológica, citadas por el medio, el volumen de agua alcanzó los 254,16 metros cúbicos por segundo en Cuenca durante la noche, rebasando holgadamente el umbral de nivel rojo, establecido a partir de los 200 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo con los datos publicados por el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica, este notable aumento en el caudal se produjo en horas recientes, lo que llevó a las autoridades a priorizar la seguridad de la población. Tal como detalló el medio, la policía y los servicios municipales han reforzado el control sobre el perímetro fluvial y zonas habituales de ocio próximas al agua, instando a la ciudadanía a extremar la precaución y a cumplir de forma estricta las restricciones y señalización vigentes.

Entre las medidas adoptadas figura la clausura de todos los accesos formales e informales al río y a enclaves recreativos populares, dadas las condiciones hidráulicas excepcionales y la elevada peligrosidad asociada a la crecida repentina. El medio detalló que las indicaciones afectan tanto a visitantes como a residentes de Cuenca, puesto que la celebración local del Jueves Lardero suele atraer a grupos a los márgenes del Júcar para realizar actividades lúdicas y campestres. El riesgo derivado del caudal, superior al nivel rojo, ha motivado la revisión del dispositivo de seguridad para este día tradicional.

Las autoridades municipales y la Confederación Hidrográfica han insistido, según recogió el medio, en que se evite transitar por caminos, sendas o accesos que puedan aproximar a zonas que hoy presentan riesgo inminente de accidentes debido a la velocidad y volumen del agua. Se han instalado nuevas barreras físicas y controles en los puntos críticos, mientras los servicios de emergencia se mantienen en alerta para responder a posibles incidencias.

El Jueves Lardero en Cuenca coincide con el momento álgido de la alerta hidrológica. Tradicionalmente, la festividad invita a los habitantes y visitantes a disfrutar de actividades en plena naturaleza, en especial cerca de ríos y parajes verdes. No obstante, el incremento del nivel de alerta ha modificado los planes familiares y vecinales. Desde la organización municipal y los servicios de Protección Civil se ha subrayado la importancia de priorizar la seguridad y, como destacó el medio, se recomienda buscar alternativas alejadas del cauce para evitar cualquier situación de emergencia.

El medio también consignó que el pronóstico del tiempo para la jornada anuncia una mejora relativa en el clima de Cuenca. Las previsiones apuntan a un cese temporal de las lluvias, lo que podría facilitar la estabilización paulatina del caudal del río Júcar. No obstante, los responsables de la gestión de emergencias han señalado que el nivel rojo se mantendrá al menos hasta verificar que el flujo de agua regresa a valores seguros.

En paralelo, la Confederación Hidrográfica del Júcar mantiene el monitoreo constante sobre la evolución de los caudales y la situación de los afluentes de la comarca. Según informó el medio, estas funciones incluyen la verificación periódica de los datos recogidos por el Sistema Automático de Información Hidrológica, que permite obtener un panorama actualizado para ajustar el nivel de alerta y las acciones de respuesta.

Además, la comunicación con los municipios ribereños y los dispositivos de emergencia de otras localidades cercanas se ha intensificado, buscando una coordinación eficiente ante cualquier contingencia relacionada con la crecida. El medio precisó que el personal técnico de la Confederación se encuentra preparado para intervenir si se registran nuevos aumentos inesperados en el volumen del río.

Finalmente, la población de Cuenca ha sido instada por las autoridades, de acuerdo con lo publicado en el medio, a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las directrices y evitar cualquier comportamiento que suponga un riesgo para su integridad o la de otros en el contexto de esta situación hidrológica extraordinaria.