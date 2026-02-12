El Atlético iguala sus mayores triunfos de la historia contra el Barcelona

Madrid, 12 feb (EFE).- El Atlético de Madrid, ganador por 4-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano, igualó sus mayores triunfos de la historia contra el Barcelona, conseguidos en 1988-89 y 1942-43 con el mismo marcador.

Los goles en propia puerta de Eric García, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Alvarez emularon a los conseguidos el 12 de abril de 1989, en el Vicente Calderón, por Donato, Baltazar -en dos ocasiones- y Manolo Sánchez Delgado, en la última ocasión en la que el conjunto rojiblanco doblegó por tal resultado al equipo azulgrana, dirigido entonces por Johan Cruyff.

La otra, bajo la denominación de Atlético Aviación, según los datos estadísticos de la página web especializada ‘Transfermarkt, fue en 1942-23, con dos goles de Miguel Adrover y otros dos de Paco Campos en la Liga, con Ricardo Zamora como entrenador.