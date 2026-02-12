Desregular gases de efecto invernadero corrobora el desprecio medioambiental de Trump

Washington, 11 feb (EFE).- La revocación llevada a cabo este jueves por parte de Donald Trump, del dictamen de peligro, que el Gobierno estadounidense aprobó en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son nocivos, es la última de una serie de medidas que el republicano ha adoptado en su primer año de regreso al poder que van en contra de los esfuerzos para prevenir el cambio climático.

La medida aprobada hoy tiene, según Trump, el objetivo de ahorrar "billones de dólares" en costes a fabricantes de automóviles, que estaban constreñidos por la regulación de 2009, y a conductores estadounidenses y se enmarca en una treintena de "acciones históricas" que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) quiere acomete para revisar políticas sobre hidrocarburos y generación eléctrica.

Esta acción certifica nuevamente el desprecio de Trump por las políticas para luchar contra la crisis climática activadas por todos sus predecesores.

En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para retirar, por segunda vez a EE.UU., el segundo mayor emisor de gases contaminantes del mundo, del Acuerdo de París firmado por casi todas las naciones de la Tierra para evitar que las temperaturas medias del planeta no superen los niveles preindustriales en más de 2 grados centígrados.

También desbandó el Grupo de Trabajo Nacional sobre el Clima (NCTF), iniciativa de la Administración de Joe Biden establecida en 2021 para coordinar todas las labores del Gobierno ante la crisis climática, y también la Oficina del Cambio Global del Departamento de Estado.

Ese mismo 20 de enero, Trump también firmó otras órdenes ejecutivas para cancelar o modificar docenas de medidas del Gobierno Biden sobre objetivos de reducción de emisiones de carbono para 2035 o para restringir nuevas prospecciones de petróleo y gas en tierras y aguas federales.

De hecho, el republicano arrancó su mandato bajo el lema "drill baby, drill" ("perfora bebé, perfora"), con el objetivo de seguir impulsando los proyectos de hidrocaburos convencionales o de esquisto para cimentar la posición de EE.UU. como el mayor productor del mundo.

En su segundo mandato, Trump también ha realizado una encendida defensa de la minería de carbón, un sector en claro declive en la mayoría de economías desarrolladas, y calificado este combustible fósil como "carbón limpio y hermoso".

Para subrayar su apuesta por el carbón y tratar de asegurar votos en estados mineros como Wyoming o Virginia Occidental, Trump ha firmado en la Casa Blanca varias órdenes ejecutivas relacionadas rodeado de mineros con sus casos puestos.

La última escenificación de este tipo tuvo lugar ayer miércoles, cuando Trump recibió un premio de empresarios por ser el "campeón indiscutible del carbón".

En el mismo acto, el magnate neoyorquino firmó una orden para que el Departamento de Guerra compre electricidad procedente de plantas termoeléctricas de carbón.

Desde el año pasado Trump, ha anunciado la cancelación de ayudas valoradas en más de 7.500 millones de dólares para más de 220 proyectos energéticos en 16 estados demócratas, la mayoría de ellos centrados en fuentes renovables, algo que se está ahora dirimiéndose varias batalles judiciales.

Argumentando motivos de "seguridad nacional" poco claros, también ha suspendido arrendamiento a grandes proyectos de eólica marina en la costa este del país -y, de nuevo, dependientes en su mayoría de Gobiernos estatales demócratas-, lo que ha supuesto un duro golpe para los desarrollos de este tipo de energía (a la que Trump acusa de estropear el paisaje o matar aves) en EE.UU.

Entre los proyectos afectados está Vineyard Wind 1, parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente.

Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente 3.500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios, suficiente para suministrar electricidad a casi medio millón de hogares y negocios.

El Gobierno Trump también ha desviado fondos de programas de la Era Biden para la instalación de cargadores para vehículos eléctricos, modernizaciones de la red y otras iniciativas relacionadas o eliminado incentivos a la compra de estos coches. EFE