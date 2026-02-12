COI expulsa al ucraniano Heraskevych de Milán-Cortina por su casco tributo a víctimas de la guerra

El Comité Olímpico Internacional (COI) ofreció a Vladyslav Heraskevych la posibilidad de rendir homenaje a sus compatriotas fallecidos en la guerra de Ucrania mediante alternativas como un brazalete negro o una cinta oscura, alternativas que el deportista rechazó. Tras confirmar por escrito su intención de emplear el casco con imágenes de víctimas del conflicto, el piloto de skeleton fue excluido de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Según reportó el COI, la decisión surge luego de diversas reuniones y advertencias sobre los límites estipulados en las directrices de expresión de los atletas.

De acuerdo con la información divulgada por el Comité Olímpico Internacional, Heraskevych había diseñado un casco que incluía las imágenes de más de diez deportistas ucranianos fallecidos durante ataques en el marco de la invasión rusa, entre ellos medallistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El COI determinó que esto contravenía los estatutos que regulan la exhibición de símbolos políticos en el entorno olímpico. Tras una última conversación entre el deportista y la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en la sede de la competición y poco antes del inicio del skeleton, la postura inamovible del atleta provocó su descalificación y la retirada de su acreditación, tal como informó el organismo.

El medio detalló que la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) fue quien notificó al COI sobre la existencia de este casco el pasado lunes 9 de febrero, lo que impulsó una serie de encuentros con el entrenador de Heraskevych y el jefe adjunto de misión de la delegación ucraniana. En dichas reuniones, el COI expuso los motivos de la prohibición y las opciones permitidas para que los atletas expresen el duelo de forma aceptada por la normativa vigente. El día siguiente, Heraskevych recibió una comunicación formal donde se le reiteró que el casco infringía la Carta Olímpica e iba contra otras regulaciones, además de presentarle como opciones portar brazaletes o cintas negras durante la competición. La respuesta del deportista, dada en conferencia de prensa, fue su determinación de desafiar abiertamente las directrices del COI, situación reiterada en correspondencia escrita y en una revisión técnica posterior realizada por la IBSF.

El COI hizo hincapié en que la negativa de Heraskevych llegó pese a habérsele brindado espacios para rendir homenaje a sus colegas muertos luego de la invasión a Ucrania. Especificó que la esencia del caso no tenía relación con el mensaje de conmemoración en sí, sino con la manera de manifestarlo dentro del marco de los Juegos Olímpicos. El organismo señaló que el piloto tuvo oportunidad de exhibir el casco durante los entrenamientos y que se le propuso mostrarlo después de la competición en la zona mixta, solución que también fue rechazada.

Según publicó el COI, el duelo no se vive ni se manifiesta de forma idéntica alrededor del mundo y, con el objetivo de acompañar a los atletas en su proceso de duelo, existen centros multirreligiosos en las villas olímpicas así como espacios donde el homenaje puede hacerse de manera digna y respetuosa. Además, también señalaron que se puede lucir un brazalete negro en determinadas circunstancias durante las pruebas.

El organismo argumentó que las directrices sobre la expresión de los deportistas se definieron tras una consulta global en 2021 con la participación de 3.500 atletas internacionales, contando con el consenso de su propia Comisión de Deportistas, las comisiones de las distintas federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales.

En relación a su vínculo con Heraskevych, el COI recordó que el deportista ucraniano recibió apoyo de la institución en las tres ediciones más recientes de los Juegos Olímpicos de Invierno, en las que participó como becario olímpico. Además, tras el estallido de la guerra en 2022, el organismo creó un fondo de solidaridad específicamente dirigido para ayudar a los atletas ucranianos en su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Finalmente, el COI subrayó que la medida adoptada contra Heraskevych recibió el respaldo total tanto de la IBSF como de las Federaciones Olímpicas de Invierno (FIO), agregando que el interés principal fue hallar vías de expresión alternativas que permitieran al piloto rendir homenaje a sus compatriotas sin contravenir las normas, esfuerzo que, según constató el COI, no encontró eco por parte de Heraskevych en ninguna de las opciones planteadas.