Cinco trabajadores de una minera canadiense secuestrados en México siguen desaparecidos

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó este jueves que cinco de sus colaboradores continúan desaparecidos, después de que otros cinco fueran encontrados sin vida en una fosa en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México.

“La compañía lamenta confirmar que cinco colaboradores continúan en calidad de no localizados”, señaló en un comunicado la empresa, con sede en Vancouver.

El anuncio llega dos días después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informara de que, según las primeras declaraciones de los detenidos del caso, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal ‘Los Mayos’, antagónico de ‘Los Chapitos’.

El lunes, la Fiscalía General de la República de México confirmó el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos, quienes eran originarios de los estados de Zacatecas -en dos casos-, así como de Chihuahua, Sonora y Guerrero, -en los otros tres-.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

La compañía canadiense aseguró que mantiene coordinación con autoridades mexicanas mientras prosiguen las investigaciones y labores correspondientes, al tiempo que brinda apoyo a las familias afectadas y a su personal.

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló el presidente y director general de la empresa, Michael Konnert.

Vizsla indicó que coopera plenamente con las investigaciones oficiales y reiteró que opera conforme a las leyes de México y Canadá, con “cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal”.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente ola de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha afectado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.