'Cholo' Simeone: "Hemos tenido una noche muy buena, pero la eliminatoria no está terminada"

Julián Álvarez puso fin a varios meses sin anotar al marcar el cuarto gol para el Atlético de Madrid en el encuentro frente al FC Barcelona, un hecho que su entrenador Diego Pablo Simeone consideró relevante para el delantero y alentador de cara a los próximos compromisos. Con este resultado, el conjunto rojiblanco se impuso por 4-0 en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, según reportó el medio Europa Press.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, realizada en el Riyadh Air Metropolitano, Simeone recalcó la necesidad de mantener la concentración y el esfuerzo para asegurar el pase a la final. El técnico argentino señaló que, a pesar del abultado marcador y la actuación destacada de sus dirigidos, no considera resuelta la eliminatoria. “Hemos tenido una noche muy buena, está claro, pero la eliminatoria no está terminada”, puntualizó Simeone, citado por Europa Press.

Simeone subrayó la intensidad y energía que el equipo mostró durante la primera parte del encuentro, un aspecto que relacionó directamente con el ambiente vivido en el estadio. “Fue un primer tiempo con una energía muy buena, pero que la energía es del estadio, después nosotros, obviamente, logramos interpretar, jugar el partido que había que jugar y tener la personalidad para, con un rival tan difícil, duro, y más allá de sus ausencias siempre fuimos protagonistas. Así que, redondear un partido, sobre todo en el primer tiempo, muy bueno”, explicó el entrenador, según recogió Europa Press.

El entrenador argentino también hizo referencia a la capacidad de interpretación táctica de sus atacantes durante el partido. Destacó el desempeño de Giuliano, Julián Álvarez, Griezmann y Lookman, a quienes atribuyó la correcta explotación de los espacios generados por el FC Barcelona. “Interpretamos el partido bien con Giuliano, Julián Álvarez, Griezmann y Lookman que interpretaron de la mejor manera esos espacios que el rival por su juego provoca para romper”, expresó.

Al ser consultado sobre la magnitud del resultado, Simeone admitió que no lo esperaba en esas dimensiones, aunque resaltó el trabajo colectivo y la presión ejercida por sus delanteros sobre los defensores rivales, como Koundé, Cubarsí y Eric Garcia. “Sentía que el equipo podía hacer un partido como lo hizo, y creo que la interpretación de los delanteros y el esfuerzo que hicieron en presionar arriba, en salir continuamente a buscar a Koundé, a Cubarsí, a Eric Garcia fue enorme”, detalló, según consignó Europa Press.

Simeone también destacó el impacto positivo que tuvo la afición rojiblanca en la actuación del equipo y la importancia de responder a sus expectativas en instancias decisivas. Afirmó que, para la afición, disputar semifinales y partidos de alto nivel resulta fundamental, y sostuvo que el plantel logró devolver esa ilusión y necesidad con lo mostrado, especialmente durante la primera mitad.

De acuerdo con Europa Press, el técnico colchonero dedicó palabras de elogio a Nahuel Molina, resaltando su actitud en los entrenamientos y su influencia positiva dentro del grupo. “Lo tienen que ver ustedes cómo entrena, cómo se comporta con sus compañeros, cómo alienta a sus compañeros en la previa a los partidos cuando no le ha tocado jugar. Y lo veíamos que estaba en crecimiento”, manifestó el entrenador.

Simeone también valoró el trabajo realizado por Marcos Llorente al cubrir la ausencia de Pablo Barrios, destacando la adaptación del futbolista en esa función. Además, se refirió al grupo de jugadores experimentados, a quienes describió como indispensables en diferentes momentos del partido, independientemente de la cantidad de minutos disputados. Acerca de Koke, capitán del equipo, señaló: “Koke lo que está haciendo es una locura, está jugando todos los partidos. Y la verdad es que es admirable todo el esfuerzo que nos da”, según recogió Europa Press.

Por último, el entrenador se mostró convencido de la capacidad de su plantel para mantener la ilusión y el nivel de trabajo necesario de cara a la vuelta de la eliminatoria, insistiendo en la humildad y el compromiso para afrontar el desafío. Hizo hincapié en que, pese al 4-0 a favor, la eliminatoria frente al FC Barcelona aún debe resolverse y el Atlético de Madrid necesita encarar el partido de vuelta con la misma intensidad demostrada en la ida.