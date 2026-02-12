B&B Hotels Iberia factura 164 millones en 2025, un 29% más, y mantiene su objetivo de 200 hoteles en 5 años

El grupo hotelero B&B Hotels ha cerrado el ejercicio 2025 con unos ingresos de 164 millones de euros lo que supone un incremento del 29% en el mercado ibérico respecto al año anterior, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.

Durante este periodo, la firma especializada en el segmento low-middle scale ha reforzado su presencia en España y Portugal con la puesta en marcha de ocho nuevos hoteles (seis en España y dos en territorio luso), lo que ha supuesto la incorporación de 1.090 habitaciones adicionales a su red.

La compañía atribuye este "sólido desempeño" a la fortaleza de su modelo de negocio, basado en la disciplina operativa y una inversión continuada en el producto. A cierre de 2025, el grupo cuenta ya con un pipeline muy avanzado que incluye 16 proyectos y 2.000 habitaciones actualmente en construcción en la Península Ibérica.

OBJETIVO: 200 HOTELES A MEDIO PLAZO.

B&B Hotels mantiene firme su hoja de ruta estratégica, que tiene como objetivo alcanzar una red cercana a los 200 establecimientos en España y Portugal en los próximos cinco años. Con esta expansión, la operadora busca consolidar una plataforma "sólida y escalable" adaptada a las necesidades del viajero actual.

En paralelo a la expansión de la red, la cadena ha ejecutado un plan de inversión millonario en reformas para elevar sus estándares de calidad. En concreto, durante 2025 se llevaron a cabo 51 proyectos de reforma, que incluyeron la renovación de 17 nuevos lobbies.

El CEO de B&B Hotels España y Portugal, David García Blancas, ha calificado 2025 como un año de "crecimiento excepcional". "Este incremento del 29% en ingresos confirma la fortaleza de nuestro modelo y nos consolida como uno de los operadores líderes del segmento en la Península", ha señalado.

Asimismo, García Blancas ha subrayado que el crecimiento se apoya en una expansión "selectiva y disciplinada" y en la mejora continua de la experiencia del cliente. "Seguimos construyendo una plataforma sólida y escalable, con un pipeline robusto y una ambición clara: acercarnos a los 200 hoteles en España y Portugal en los próximos cinco años, siempre poniendo al cliente en el centro de todas nuestras decisiones", ha concluido.

A nivel global, el grupo B&B Hotels cuenta actualmente con más de 940 establecimientos repartidos en 19 países.