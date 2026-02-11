Una pareja de patinaje artístico checa usa música generada por IA en los JJOO de Invierno 2026

El uso de música generada mediante inteligencia artificial como base de una coreografía en una competición deportiva de primer nivel ha provocado un debate en el mundo del patinaje artístico sobre los límites creativos y éticos en el deporte. Según consignó la International Skating Union y la página oficial de los Juegos Olímpicos, la pareja checa formada por los hermanos Katerina Mrázková y Daniel Mrázek realizó su rutina de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, celebrados en Milán y Cortina d'Ampezzo, con un remix que combinaba el clásico 'Thunderstruck' de AC/DC con una canción titulada 'One Two', compuesta por inteligencia artificial “al estilo Bon Jovi en los años noventa”.

Según publicó la International Skating Union, la actuación del pasado lunes fue la primera participación olímpica de los patinadores con una pista musical realizada parcialmente con herramientas algorítmicas. Este hecho marcó un precedente en la historia del patinaje artístico, ya que nunca antes una rutina en unos Juegos Olímpicos utilizó música generada por inteligencia artificial. Tal como informa la misma organización, la decisión de los atletas checos no infringe ninguna regulación vigente para la elección musical en las competiciones, pero sí desencadenó una discusión pública sobre el papel de la creatividad humana frente a la producción automatizada.

El debate en torno a la legitimidad de incluir inteligencia artificial en aspectos considerados artísticos se intensificó tras las declaraciones vertidas en redes sociales. El periodista de Sports Illustrated Mitch Goldich expresó en la plataforma X: "Deberían dejarme ser juez de patinaje artístico para poder quitar puntos por esto. ¡Lo siento! ¡Usasteis música generada por IA en un deporte que se basa en un 90% en el arte y la creatividad humana!", según reprodujo el medio. Este comentario reflejó el sentimiento de parte del público y de expertos que consideran que la esencia del patinaje reside en la interpretación artística y la creatividad individuales.

Por otro lado, Sport Illustrated y otros medios indicaron que la polémica no se limitó solo al plano conceptual y ético. Se sumaron acusaciones de plagio relacionadas con la canción ‘One Two’. Según recopiló el usuario g_nielsenart en la plataforma TikTok, la letra de este tema incorpora varios versos de la canción 'You Get What You Give' de New Radicals, y el título mismo toma las dos primeras palabras del tema original. Esta observación alimentó aún más la controversia por los posibles riesgos de derechos de autor asociados al uso de inteligencia artificial en la creación musical, un aspecto que podría tener consecuencias legales y deportivas en el futuro.

No es la primera ocasión en que los hermanos Mrázková y Mrázek apuestan por composiciones generadas por algoritmos en su repertorio. De acuerdo con la periodista Shana Bartels, ya en noviembre habían presentado una rutina que utilizaba fragmentos líricos de ‘Raise Your Hands’ de Bon Jovi, con una voz sintetizada de timbre próximo a la del vocalista de la banda. En registros oficiales de la International Skating Union, la pista usada para la competición en Italia figura como "One Two by AI (of 90s style Bon Jovi)", lo que evidencia que la referencia buscaba asemejarse intencionalmente a los estilos predominantes en el rock de los años noventa.

El medio destacó que esta iniciativa en la máxima cita del patinaje sobre hielo podría incidir en futuras regulaciones, dado que el uso de IA en la composición musical aún carece de un marco normativo específico dentro de la disciplina deportiva. Las discusiones abiertas en estos Juegos Olímpicos contribuyen a definir las fronteras entre la innovación tecnológica y el respeto por la integridad artística en el ámbito competitivo.

Por el momento, la inclusión de música generada por inteligencia artificial en el repertorio de competición permanece dentro de las reglas, pero el debate sobre su conveniencia y sus posibles implicancias éticas y legales continúa firme tanto entre profesionales como en redes sociales, según reportó la página oficial de los Juegos Olímpicos. La singularidad del caso checo ha puesto sobre la mesa cuestionamientos que trascienden lo técnico, abordando temas como la originalidad, el valor creativo y los derechos de autor en un contexto donde la inteligencia artificial asume un rol cada vez más visible en la creación artística.