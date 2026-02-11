Un experto en inteligencia asume la dirección general de la Policía Nacional de Honduras

Tegucigalpa, 11 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, juramentó este miércoles al comisionado Rigoberto Oseguera, experto en inteligencia, como nuevo director general de la Policía Nacional, en un acto que incluyó la designación de los altos cargos de la Secretaría de Seguridad.

En la ceremonia, realizada en la Casa Presidencial, Oseguera asumió la jefatura de la institución policial apenas dos días después de haber sido nombrado director de Operaciones.

El nuevo director es licenciado en Ciencias Policiales, abogado y máster en Criminología, Inteligencia e Investigación, y posee una certificación en Sistema de Gestión de Calidad.

Su trayectoria incluye cargos clave como director de Inteligencia, jefe regional de inteligencia y subinspector general, además de haber servido durante más de dos años como enlace ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), experiencia que, según el Ejecutivo, refuerza su perfil en coordinación interinstitucional.

En la misma ceremonia, el mandatario juramentó a los nuevos viceministros de Seguridad: Rommel Martínez Torres, en la cartera de Asuntos Policiales, y Mesil Aguilar Amaya, responsable de Asuntos Interinstitucionales, ambos comisionados generales retirados.

Además, Julissa del Carmen Martínez asumió como secretaria general de la Secretaría de Seguridad.

El gobernante instó a los nuevos funcionarios a "redoblar esfuerzos" en el combate al crimen y subrayó que la seguridad ciudadana es una "prioridad fundamental" de su gestión, iniciada el pasado 27 de enero.

También exhortó a las autoridades policiales a responder con eficacia a las demandas de orden público de la población. EFE