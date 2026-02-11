Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

El episodio que dejó víctimas en Járkov durante la última noche fue precedido por un amplio despliegue de ataques aéreos con drones, en el marco del conflicto entre Ucrania y Rusia. Las autoridades reportaron que más de un centenar de vehículos aéreos no tripulados fueron interceptados en ambos países, en medio de una ofensiva con numerosos dispositivos en distintas regiones, según consignó el medio Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Fuerza Aérea de Ucrania difundió un comunicado donde informó que las fuerzas rusas lanzaron 129 drones hacia territorio ucraniano durante la noche. El texto señaló que 112 de esos aparatos fueron destruidos antes de alcanzar sus objetivos, mientras que 15 lograron impactar en un total de ocho ubicaciones, cuyos nombres no fueron especificados. En el mismo mensaje, la Fuerza Aérea advirtió que el ataque continuaba con la presencia de numerosos drones en el espacio aéreo y recomendó a la población cumplir con las indicaciones de seguridad.

Durante las horas previas, las autoridades ucranianas confirmaron la muerte de al menos tres personas en la ciudad de Járkov, situada en el noreste del país, a raíz de un ataque ruso. Entre las víctimas se encontraban un adulto, un bebé y un niño de dos años, según reportó Europa Press, en el contexto de la escalada de agresiones aéreas recientes.

En paralelo, el Gobierno de Rusia afirmó que sus sistemas de defensa aérea alcanzaron 108 drones enviados presuntamente por el ejército ucraniano. De este total, 49 drones fueron destruidos en la región de Volgogrado y 29 en la región de Rostov, detalló Europa Press. No se difundieron informes oficiales sobre víctimas mortales ni daños materiales resultantes de estos ataques en zonas rusas.

El Ministerio de Defensa ruso, mediante un comunicado recogido por Europa Press, precisó que además de los derribos en Volgogrado y Rostov, las defensas interceptaron siete drones en la región de Saratov y en el mar Negro, respectivamente. Otras zonas donde se detectaron drones interceptados fueron Astracán, con tres aparatos destruidos, y Briansk, Kalmukia y Tartaristán, con dos en cada una. Finalmente, se derribó un dron en las regiones de Bélgorod, Vorónezh, Kursk, Tula, Osetia del Norte, así como en el mar de Azov y la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, los ataques con vehículos aéreos no tripulados se han incrementado en frecuencia e intensidad, alcanzando diversos puntos en ambos territorios, de acuerdo con Europa Press. El impacto de estos ataques ha variado desde daños materiales hasta la pérdida de vidas civiles, como las registradas en Járkov tras el más reciente bombardeo ruso.

Europa Press resaltó que la ofensiva con drones representa una de las estrategias recurrentes en la prolongada confrontación, empleada tanto en el frente ucraniano como en territorio ruso. A lo largo de los meses, ambas partes han intensificado el uso de tecnología aérea no tripulada para golpear infraestructuras, instalaciones estratégicas y centros urbanos, a la vez que fortalecen sus sistemas de defensa para mitigar los efectos de este tipo de operaciones. Las autoridades continúan informando sobre la situación a través de comunicados oficiales y alertas a la población para extremar las medidas de seguridad durante eventos similares.