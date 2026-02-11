Netanyahu recibe información "actualizada" de las negociaciones con Irán en su encuentro con Witkoff y Kushner

La oficina del primer ministro israelí difundió que Benjamin Netanyahu considera indispensable cualquier avance en el proceso de negociaciones con Irán solo si abarca restricciones claras al programa de misiles balísticos del país persa y la prohibición de que Teherán respalde a sus aliados regionales. Estas posiciones fueron expuestas tras la ronda de conversaciones que Netanyahu mantuvo en Washington con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner, ambos implicados en los contactos diplomáticos celebrados recientemente en Omán. De acuerdo con la información oficial compartida por el gabinete israelí y reproducida por la prensa internacional, durante su estancia en la capital estadounidense el primer ministro recibió detalles actualizados sobre la primera serie de negociaciones sostenidas el viernes pasado entre representantes estadounidenses e iraníes en territorio omaní.

Según publicó la oficina de Netanyahu, la reunión con Witkoff y Kushner tuvo lugar en la Casa Blair, residencia oficial destinada a invitados en el contexto de visitas de alto nivel a Washington. En ese encuentro se abordaron de manera específica los asuntos de índole regional y se hizo énfasis en el deseo israelí de que cualquier pacto futuro considere, como líneas rojas, la limitación del desarrollo y utilización de misiles balísticos por parte de Irán y el cese del respaldo de Teherán a actores aliados diseminados en la región.

Tras su llegada a Estados Unidos, Netanyahu tiene en agenda adicional un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, previsto para el miércoles, seguido de una reunión bilateral con el presidente de la nación norteamericana, según indicó la misma fuente oficial. El viaje se organizó a solicitud del mandatario israelí, en el contexto de las tensiones y los esfuerzos internacionales por frenar la escalada y atender las preocupaciones en torno a la seguridad regional.

Por otra parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, analizó el avance de las conversaciones con autoridades estadounidenses durante su visita a Mascate, capital de Omán, donde sostuvo un encuentro con el sultán Haitham Bin Tariq. El Ministerio de Exteriores omaní señaló mediante un comunicado que ambos debatieron sobre vías posibles para alcanzar un acuerdo "equilibrado y justo para todas las partes" implicadas en el proceso diplomático.

En paralelo, Lariyani, quien actúa además como asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, comunicó detalles de sus actividades en Omán a través de un mensaje divulgado en inglés, en el cual expresó una postura crítica hacia Israel. "Los americanos deben permanecer alerta ante el papel destructivo de los sionistas", expresó el funcionario iraní, tal como reportó el comunicado y recogió la prensa. Lariyani también instó a las autoridades estadounidenses a actuar "con prudencia" y a evitar que factores externos, específicamente Israel, influyan en la evolución actual de las conversaciones nucleares con Teherán.

El medio detalló además que la ronda reciente de negociaciones, celebrada en Omán, se da en un contexto de renovado interés por parte de Washington en abrir canales de diálogo que puedan contribuir a la estabilización regional mediante acuerdos multilaterales. Tanto la delegación estadounidense encabezada por Witkoff y Kushner como la contraparte iraní mantuvieron una primera toma de contacto, cuyo análisis posterior alimenta la toma de decisiones y las consultas con actores estratégicos, como Israel, que insiste en condiciones estrictas para todo acuerdo.

En el escenario diplomático, la postura israelí permanece centrada en limitar el margen de maniobra militar y político del gobierno iraní, en especial en lo referente a la proliferación y la modernización de su arsenal de misiles y la influencia ejercida a través de su apoyo a grupos y milicias en diversas zonas de conflicto del Medio Oriente. Así lo reiteró la oficina del primer ministro en comunicados recientes, en consonancia con una política exterior que alerta sobre los riesgos asociados al fortalecimiento de la capacidad militar iraní.

Mientras tanto, las instancias diplomáticas de Omán se presentan como uno de los actores anfitriones y facilitadores clave en este ciclo de negociaciones, ofreciendo su capital para el desarrollo de encuentros discretos que permitan avances en la agenda nuclear y de seguridad. Las autoridades omaníes han manifestado en sus declaraciones la prioridad de llegar a un acuerdo percibido como equilibrado, tanto para Teherán como para Washington, con la intención de evitar nuevas tensiones y promover condiciones que reduzcan la probabilidad de enfrentamientos armados en la región.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, la presencia de Netanyahu en la capital estadounidense y sus conversaciones con figuras clave buscan influir en el curso de las negociaciones y asegurarse de que las preocupaciones de Israel se reflejen en cualquier propuesta que llegue a materializarse entre Irán y Estados Unidos. Al mismo tiempo, las voces desde Irán insisten en la necesidad de que la Casa Blanca actúe con autonomía y evite dejarse condicionar por factores externos ante los avances de las negociaciones nucleares.