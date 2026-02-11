Ministro húngaro demanda a un medio por informar de que protegió a una firma contaminante

Budapest, 11 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha presentado una demanda contra un portal informativo y contra el jefe de la oposición, por haber informado de que supuestamente protegió a una empresa contaminante para evitar que fuera clausurada.

"Estas son mentiras descaradas, carecen de todo fundamento", afirmó el ministro, Péter Szijjártó, según informa la emisora ATV.hu.

El ministro anunció que ha dado "los pasos legales necesarios" contra el portal informativo Telex.hu.

Ese medio ha publicado que el Gobierno ultranacionalista húngaro investigó en el año 2022 a la fábrica de batería de Samsung SDI en la localidad de Göd, en relación con la emisión de sustancias cancerígenas que superaban 275 veces el límite permitido.

El portal agregó que en las reuniones del Ejecutivo, varios ministros, entre ellos Szijjártó, se enfrentaron a sus compañeros que querían cerrar la fábrica.

La información asegura que el ministro de Exteriores, que vive en Göd, tenía "una relación de confianza con varios directivos de la fábrica".

El líder de la oposición, Péter Magyar, ha exigido que el ministro de Exteriores dimita inmediatamente.

"Magyar es un mentiroso patético que me ha calumniado duramente", afirmó Szijjártó.

Telex.hu ha informado de que los trabajadores de la planta de Samsung estuvieron expuestos a altas emisiones de sustancias cancerígenas como manganeso, cobalto y níquel.

La empresa surcoreana fabrica en Göd desde 2017 baterías para automóviles, y desde el primer momento hubo conflictos con los habitantes, que denunciaban la contaminación de las tierras y aguas cercanas.

Según el portal de investigación Átlátszó, Samsung SDI recibió hasta 2022 un total de 17 multas por irregularidades laborales y medioambientales.

Un tribunal suspendió en la primavera de 2024 la licencia medioambiental de la fábrica, que recuperó meses después, aunque en el otoño siguiente se le retiró de nuevo, sin que la planta dejara nunca de funcionar.

Samsung aseguró ayer en un comunicado que la planta de Göd "cumple con todas las normas medioambientales y de seguridad laboral, y su funcionamiento es transparente".

En mitad de la polémica, el Tribunal Supremo ha dictaminado hoy que Samsung recupere todas sus licencias.

En Hungría se celebran elecciones legislativas el 12 de abril, en las que el partido del Gobierno, el Fidesz -en el poder desde 2010- podría sufrir, según la mayoría de las encuestas, una derrota de la formación de Magyar, el Tisza.

El analista Zoltán Ranschburg dijo en declaraciones a la televisión ATV que este escándalo a sólo dos meses de las elecciones puede afectar negativamente al Gobierno y al Fidesz. EFE