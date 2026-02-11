Miles de agricultores, ganaderos y 500 tractores recorrerán hoy Madrid en protesta por la PAC y Mercosur

La llegada anticipada de tractores desde regiones como Castilla y León y Galicia marcó el comienzo de una movilización masiva en la que agricultores y ganaderos de distintas partes del país buscaron visibilizar sus demandas en Madrid. Según consignó el medio, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos junto con la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) convocaron este miércoles a miles de trabajadores del campo para manifestar su desacuerdo con los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, actualmente suspendido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De acuerdo con la información proporcionada, la movilización de este miércoles incluye la entrada a la capital de unos 500 tractores, una cifra inferior a los 1.500 inicialmente planeados, debido a la resolución oficial recibida por la organización el pasado viernes. El gobierno prohibió la entrada de un mayor número de tractores en Madrid y modificó el itinerario autorizado, de modo que la protesta discurrirá desde la Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, recorriendo vías principales como el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado. Por motivos de seguridad, la comitiva no podrá acceder a la calle Santa Isabel, lo que obligará a los tractores a continuar su marcha sin detenerse.

El medio detalló que los puntos de partida de las cinco columnas tractoristas se distribuyeron en diversas localidades: Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey, dentro de la Comunidad de Madrid, así como desde Guadalajara en Castilla-La Mancha y El Espinar en Segovia. Durante la jornada, productores provenientes de localidades del norte, el sur, el este y el oeste del país confluirán en la capital. La organización esperaba la llegada de manifestantes desde regiones como Galicia y Andalucía, lo que refuerza el carácter nacional de la protesta.

En esta convocatoria, los manifestantes exigen medidas que garanticen la viabilidad del sector rural y la defensa de los intereses nacionales frente a desafíos considerados críticos: el aumento de los costes de producción, agravados desde el inicio de la guerra en Ucrania, la falta de rentabilidad en las explotaciones, y la creciente brecha entre los precios pagados a los agricultores y ganaderos y los precios finales para los consumidores. Según publicó el medio, los agricultores y ganaderos denuncian que la Ley de la Cadena Alimentaria no se cumple adecuadamente, lo que permite que la industria y la distribución retengan un margen elevado, generando una diferencia notable entre los importes en origen y destino.

El coordinador estatal de la Unión de Uniones, Luis Cortés, afirmó: "No es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos, es de la sociedad entera. Todos tenemos la costumbre de comer, al menos, tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud", en declaraciones recogidas por el medio.

Entre los factores que motivaron la protesta también figura la ausencia de actualización en los protocolos de sanidad animal y la lentitud en su implementación, lo que, sumado a los recortes de la PAC, desincentiva el relevo generacional en el sector. Los organizadores señalan que la situación ha llevado a que la viabilidad del campo se perciba como comprometida, reivindicando que el sector rural sea tratado como una cuestión de Estado.

Los recorridos de las distintas columnas participaron en la planificación de la movilización. El medio dio cuenta de que la columna con origen en Torrejón de la Calzada se conformó por hasta 130 tractores y recorrió vías como la M-404, M-405 y M-409, atravesando municipios como Griñón, Fuenlabrada y Leganés antes de entrar en Madrid, donde avanzaron por calles principales hasta llegar a la Plaza de Colón. Desde Guadalajara, cerca de 70 tractores transitaron por la M-112 y M-111, para incorporarse a vías urbanas de Madrid hacia el mismo destino. Otra columna partió de Segovia con un número similar de vehículos, accediendo a la capital por rutas como Las Rozas y la M-500. El grupo que salió de Robregordo tomó caminos rurales y carreteras comarcales hasta integrarse por tramos comunes con la columna de Guadalajara. Finalmente, la columna desde Arganda del Rey, compuesta por unos 70 tractores, utilizó la Nacional III, la M-300 y otras vías urbanas para acceder al punto de concentración.

El dispositivo de seguridad previsto para la jornada, según informó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, incluye la participación de más de 1.800 efectivos. De este total, más de 1.000 corresponden a la Policía Nacional y cerca de 800 a la Guardia Civil, sumándose también las policías locales de los municipios afectados. El paso de las comitivas alteró la circulación normal en diversas carreteras y calles, pero la entrada de tractores se restringió a vías secundarias; los vehículos agrícolas no circularon ni por la M-30 ni la M-40. Una vez dentro de la capital, las columnas avanzaron por arterias como el Paseo de la Castellana, la calle Goya, el Paseo de Santa María de la Cabeza y procedentes del área de Alonso Martínez, hasta encontrarse finalmente en Plaza Colón.

Según consignó el medio, los manifestantes centraron sus demandas en reivindicaciones ligadas a la supervivencia del campo nacional frente a los ajustes en la PAC y el futuro acuerdo UE-Mercosur. Sostienen que la presión acumulada por causas externas e internas, sumada a la falta de rentabilidad y la incertidumbre regulatoria, obliga a exigir una revisión de las políticas que afectan al sector primario en España.