Meta, TikTok y Snap pondrán a prueba sus protecciones de salud mental 'online' con la iniciativa Safe Online Standars

Compañías de redes sociales como Meta, TikTok y Snap han acordado sumarse al nuevo proyecto Safe Online Standars (SOS), de manera que se someterán a este nuevo sistema de estándares y clasificaciones destinado a evaluar las medidas de protección de la salud mental de los adolescentes 'online' que implementan en sus plataformas.

Esta iniciativa ha sido desarrollada por la Coalición de Salud Mental (MHC) junto con expertos en salud mental y se basa en el primer sistema de estándares pensado para evaluar cómo las redes sociales, los videojuegos y las plataformas digitales diseñan sus productos, protegen a los usuarios de entre 13 y 19 años y abordan la exposición a contenido dañino, como puede ser el suicidio o la autolesión.

De esta forma, las empresas que decidan someterse a este sistema de evaluación, deben presentar voluntariamente documentación sobre sus políticas, herramientas y características de producto. Todo ello es examinado por un panel independiente de expertos globales, que publican su calificación final en base a un sistema público de calificación por colores, como ha especificado la organización sin fines de lucro en un comunicado.

Este sistema de clasificación por colores ha sido diseñado para ser simple y accesible, de manera que cualquier persona pueda identificar si una red social o plataforma está dentro de los estándares para asegurar el cuidado de la salud mental.

En este sentido, el primer grupo de empresas tecnológicas que han aceptado someterse a la evaluación de este sistema SOS engloba a plataformas como Discord, YouTube, Meta, TikTok, Pinterest, Roblox y Twitch. Concretamente, Meta, TikTok y Snap serán las primeras en completar las evaluaciones correspondientes.

Como ha manifestado al respecto el fundador y director de SOS en la Coalición de Salud Mental, Dan Reidenberg, los estándares y clasificaciones para productos "son muy comunes hoy en día, excepto en el ámbito de la tecnología 'online'. En este marco, ha subrayado cómo tanto los usuarios como los anunciantes quieren saber "qué es un lugar más seguro para los jóvenes y adultos jóvenes en sus actividades 'online'", para lo que se ha referido al programa SOS como solución.

Por su parte, la vicepresidenta y directora global de seguridad de Meta, Antigone Davis, ha señalado que la compañía lleva "más de una década" trabajando para garantizar la seguridad de los jóvenes en sus aplicaciones y, en este marco, consideran que estos estándares ofrecen al público una forma significativa de evaluar las protecciones de las plataformas y "exigir responsabilidades a las empresas".

La iniciativa SOS tiene en cuenta igualmente el papel relevante que desempeñan los anunciantes en la configuración del comportamiento en las plataformas, por lo que también ofrece a las marcas y agencias una herramienta transparente para alinear la publicidad con valores que priorizan la salud mental de los jóvenes, de cara a reforzar los incentivos para entornos 'online' más saludables.

Asimismo, en lo relativo a las plataformas de juegos 'online', donde, según la organización, "los jóvenes pasan un tiempo considerable", tanto Thriving in Games como Roblox, han expresado su apoyo a SOS para proteger la salud mental de los jóvenes.

Por tanto, desde la Coalición de la Salud Mental instan a las empresas tecnológicas a participar en el programa SOS e integrar consideraciones de salud mental en el diseño de sus productos.

"Los Estándares de Seguridad en Internet no son una solución en sí mismos, sino el lanzamiento de una iniciativa continua que empodera a las verdaderas partes interesadas con un interés genuino en los resultados: los usuarios, sus padres y las marcas y empresas que configuran las experiencias digitales", ha concluido Reidenberg, al tiempo que ha apostillado que, al crear un marco compartido de responsabilidad, SOS "ayuda a avanzar hacia espacios 'online' que fomenten mejor la salud mental y el bienestar".