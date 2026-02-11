Jueves 12 de febrero de 2026 (23.30 GMT)

Madrid, 11 feb (EFE).- Actualiza con La Habana y Lima

Bilzen (Béglica).- Los líderes de la UE celebran una cumbre informal en la que discutirán cómo potenciar la competitividad de los Veintisiete, sacar más partido de su mercado único y avanzar en su autonomía estratégica en el actual contexto de rápidos cambios geopolíticos.

Bilzen (Béglica).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldará en la reunión informal de los Veintisiete que se pueda avanzar en la competitividad o el mercado único europeo permitiendo, si es necesario, velocidades distintas de integración.

Caracas.- El chavismo convoca a una marcha para celebrar el Día de la Juventud en Venezuela.

Bogotá.- La aerolínea colombiana Avianca reanuda sus vuelos a Venezuela, suspendidos en noviembre pasado, con un acto al que asistirán miembros del Gobierno y de las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá.

Barcelona (Venezuela).- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, visita instalaciones de las empresas mixtas Petropiar y Petroindependencia, que opera la petrolera estadounidense Chevron en el estado Anzoátegui (este).

Bruselas.- Los ministros aliados de Defensa celebran una reunión en la sede de la Alianza Atlántica en la que abordarán el apoyo a Ucrania, que será seguida de una nueva sesión del grupo de contacto que da respaldo militar a ese país invadido por Rusia.

Daca.- Bangladés celebra sus elecciones generales, que ponen fin a un año de transición bajo la administración del Gobierno Interino del premio Nobel Muhammad Yunus, tras el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

Silwan.- El distrito palestino de Silwan, que discurre por una de las laderas bajo la Ciudad Vieja de Jerusalén, vive este invierno una nueva acometida del Ayuntamiento de la ciudad y fondos privados israelíes para demoler o apropiarse de más de 50 viviendas, lo que dejará sin hogar a cientos de personas.

Berlín.- La Berlinale abre este jueves sus puertas con la proyección de la película afgana 'No Good Men', de Sharbanoo Sadat, y con la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz malasia Michelle Yeoh, en una jornada en la que el jurado oficial, presidido por Wim Wenders, contará en una rueda de prensa lo que espera de esta 76 edición.

Nueva York.- La marca de moda Carolina Herrera, creada por la diseñadora venezolana y desde 2018 bajo la dirección creativa de Wes Gordon, presenta su nueva colección en Nueva York.

Londres.- La Oficina nacional de estadisticas (ONS, en inglés) divulga el primer cálculo del PIB británico correspondiente al último trimestre de 2025.

Londres.- Una muestra de los Archivos Nacionales británicos invita a los visitantes a descubrir cartas de amor que han sobrevivido a siglos de guerras o al olvido, como la abdicación por amor de Eduardo VIII, aunque caben también misivas de amor filial, como la que un religioso español envió a su madre desde Perú en el siglo XVIII y terminó en manos de los piratas.

Viena.- La capital austríaca celebra su famoso Baile de la Ópera, al que este año asistirán las actrices Fran Drescher ("The Nanny") y Sharon Stone.

Lisboa.- Portugal entrega a México tres piezas arqueológica de gran valor histórico recuperadas en el país ibérico, en la que es la primera restitución de objetos prehispánicos por parte de las autoridades lusas a las mexicanas.

París.- La artista británica nacionalizada mexicana Leonora Carrington (1917-2011), maestra del surrealismo, tendrá una exposición dedicada a su obra en el museo del Palacio de Luxemburgo de París, quince años después de su muerte. La exposición será visitable del 18 de febrero al 19 de julio y contará con obras como “Le Bon Roi Dagobert” o su serie “Hermanas de la Luna”.

París.- El Centro Pompidou presenta una batería de proyectos artísticos y culturales destinados a mantener el impacto del museo en su barrio, a pesar del cierre por reformas de su sede.

Ciudad de México.- Mientras la Ciudad de México se prepara para el Mundial de Fútbol, trabajadoras sexuales resisten para quedarse en la avenida Tlalpan, donde han trabajado por décadas, aunque hoy una ciclovía en construcción busca desplazarlas y las expone a violencias y precarización.

Río de Janeiro.- Desfile callejero de la comparsa Loucura Suburbana, en la víspera del inicio oficial del Carnaval de Río de Janeiro.

Lima.- Un centenar de parejas se da el "sí, quiero" en un multitudinario matrimonio comunitario en Lima, como muestra de amor en las vísperas del día de San Valentín.

Bogotá.- Inauguración en Bogotá del monumento 'Umbral', del artista colombiano Carlos Castro Arias, una obra permanente de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 que rinde homenaje al personal de salud que atendió la pandemia de covid-19.

San Juan.- Familiares, colegas y amigos recuerdan el centenario de Catalino 'Tite' Curet Alonso, autor de presuntamente 2.000 canciones, en su mayoría éxitos de la salsa que interpretaron destacados cantantes como Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Rubén Blades, entre otros.

Ciudad del Cabo.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pronuncia su discurso anual del estado de la nación ante una sesión conjunta del Parlamento en Ciudad del Cabo (suroeste) que se celebra en el Ayuntamiento de esa urbe.

La Habana. - Los dos barcos mexicanos con 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba tienen previsto llegar este jueves a la isla, que se ve progresivamente sumida en una situación crítica por el asedio petrolero de EEUU.

Río de Janeiro.- El carnaval de 2026, que arranca este viernes, dejará en Brasil un impacto estimado entre 2.800 y 3.597 millones de dólares, impulsado por el favorable escenario económico del país y el aumento sostenido del turismo interno y extranjero, según fuentes consultadas por EFE.

