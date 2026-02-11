Gobernador canadiense califica tiroteo con al menos 9 muertos como "tragedia inimaginable"

El autor de los disparos fue hallado sin vida dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, según informaron las fuerzas de seguridad. Las autoridades localizaron seis víctimas mortales dentro del centro educativo, dos cadáveres más en una vivienda relacionada con los hechos y otra persona perdió la vida mientras era trasladada al hospital. En total, al menos nueve personas murieron, incluido el presunto responsable del ataque armado ocurrido en esta localidad al norte de la provincia de Columbia Británica. Según consignó EFE, la policía y las oficinas de emergencia iniciaron las operaciones de búsqueda y asistencia poco después de recibir la alerta de tiroteo cerca de las 13:20 hora local (22:20 GMT).

El premier de Columbia Británica, David Eby, manifestó durante una conferencia de prensa su pesar y solidarizó con los familiares de las víctimas y toda la población de Tumbler Ridge, una localidad de alrededor de 2.400 habitantes que, de acuerdo con EFE, afronta un impacto devastador tras el tiroteo. Eby afirmó: “Nuestros corazones están en Tumbler Ridge” con las familias afectadas y anunció que el gobierno provincial facilitará apoyo a quienes lo necesiten en los próximos días. Según el reporte de EFE, el premier también indicó su intención de visitar la zona “lo más pronto posible” para reunirse con allegados de los fallecidos, así como con otros miembros de la comunidad y de los equipos de emergencia.

El perfil y las edades de las víctimas no fueron especificados por las autoridades, aunque, según publicó EFE, no se descartó la presencia de estudiantes ni de miembros del profesorado entre los fallecidos. La Policía Montada de Canadá detalló a EFE que hasta el momento no existen indicios de la participación de otros sospechosos. Las operaciones de búsqueda y aseguramiento continuaron en inmuebles y propiedades cercanas a la escuela para descartar la existencia de más víctimas, aclaró el reporte.

Los datos ofrecidos a EFE indican que al menos 25 personas resultaron lesionadas y reciben atención médica en el hospital local, mientras que otras dos fueron trasladadas por helicóptero debido a la gravedad de sus heridas. El tiroteo, que se produjo aproximadamente a 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, sacudió a una pequeña comunidad poco acostumbrada a hechos de esta naturaleza.

La cronología de los acontecimientos presentada por EFE describe cómo la Policía recibió los primeros reportes del tiroteo cerca de las 13:20 hora local, lo que activó un protocolo de respuesta inmediata con la entrada de agentes en el colegio para localizar y neutralizar la amenaza dentro del plantel educativo. Las fuerzas de seguridad confirmaron la evacuación segura de todos los estudiantes y miembros del personal escolar presentes en el edificio, según su comunicado oficial reproducido por EFE.

El supuesto autor de los hechos, de acuerdo con la información policial recogida por EFE, fue encontrado muerto en el interior del centro educativo tras infligirse lesiones mortales. La pesquisa principal se centra ahora en el esclarecimiento de los motivos y las circunstancias en las que ocurrió el ataque, así como en la atención integral de los sobrevivientes y sus familias.

El anuncio oficial de las autoridades estuvo acompañado por mensajes de apoyo a la población de Tumbler Ridge, enfatizando la importancia de asistir a quienes resultaron afectados y coordinar esfuerzos entre dependencias gubernamentales, servicios de salud y equipos de emergencia. El gobierno de Columbia Británica coordina además recursos psicológicos y sociales para atender a la comunidad, según destacó EFE en su cobertura.

En el transcurso de las primeras horas posteriores al ataque, los agentes siguieron registrando domicilios y recabaron testimonios de testigos presenciales. EFE reportó que el proceso de investigación policial continuaba en curso al cierre de su reporte, mientras la comunidad permanecía bajo resguardo y vigilancia de las autoridades.