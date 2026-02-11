Francia no descarta que pueda haber más diplomáticos implicados en el caso Epstein

(Actualiza con declaraciones de abogado de Aidan y otros)

París, 11 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró este miércoles que no descarta que pueda haber más diplomáticos franceses en el caso Epstein, tras mostrarse "consternado" e "indignado" por descubrir la presunta implicación de un alto cargo de su departamento, Fabrice Aidan, actualmente en excedencia.

Entrevistado por la radio RTL sobre la posible presencia de otros casos de filtraciones de correos electrónicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el caso Epstein, Barrot respondió: "No puedo descartarlo".

"Nombres de diplomáticos parece que aparecen en los documentos sin que yo pueda sacar ninguna conclusión", matizó.

El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son "extremadamente graves", por lo que la víspera, además de remitir el caso a la Fiscalía, abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.

Según la prensa francesa, este alto cargo de Exteriores con 25 años de carrera diplomática habría tenido relación personal con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras. "Es espantoso", reconoció Barrot.

Aidan, un alto funcionario francés con el grado de secretario de Asuntos Exteriores, tiene actualmente una excedencia para trabajar en el sector privado, en el grupo energético Engie, que le suspendió ayer de sus funciones.

Durante su periodo destacado ante la ONU, Aidan fue objeto de una investigación del FBI en 2013 por visitar sitios en línea de pornografía infantil. El embajador francés en aquel momento ante la ONU, Gérard Araud, dijo hoy en una entrevista a Le Parisien: "Hice mi parte, lo envié de vuelta directamente" a París.

A través de sus abogados, Aidan rebatió hoy "todas las acusaciones" contra él y aseguró que "permanece a plena disposición de la justicia para responder a sus preguntas".

La totalidad de las filtraciones de correos electrónicos reveladas por el caso Epstein plantea sospechas "muy graves" que involucran a ciudadanos estadounidenses, europeos y franceses, señaló el ministro.

"Esto suscita sospechas de violencia sexual, sospechas de malversación financiera y también de intento de influencia y posiblemente de interferencia en la vida política de los países europeos, y quizás incluso en Francia", afirmó Barrot.

Numerosas personas de todo el mundo aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso Epstein.

En Francia, el exministro socialista y presidente del Instituto del Mundo Árabe hasta que el sábado pasado se vio obligado a dimitir, Jack Lang, también se ha visto salpicado por sus vínculos y los de su hija con Epstein.

Era "inevitable" que Lang dejase su cargo para no poner en "tela de juicio" la "integridad" de la institución, dijo Barrot, al avanzar que el próximo martes se elegirá a su sucesor. EFE