Corte ordena mantas sin coste para migrantes recluidos en California ante ola de frío

Los Ángeles (EE.UU.), 11 feb (EFE).- El Centro de Detención de la Ciudad de California, el mayor de inmigrantes en el estado, deberá proveer ropa y mantas sin ningún coste a los detenidos en medio de la ola de frío en Estados Unidos, determinó un tribunal como parte de una demanda judicial.

El dictamen de carácter colectivo se aplica a las más de 1.000 personas actualmente recluidas en esa dependencia, informó este martes la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha estado bajo el escrutinio debido a ese centro ubicado en la ciudad de California, en el Desierto de Mojave, una zona que experimenta temperaturas extremas.

Los detenidos han demandado a ICE solicitando atención básica para su salud, entre otros derechos amparados por las leyes estadounidenses.

En respuesta el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Norte de California otorgó una orden preliminar para mejorar algunas condiciones, entre ellas acceso a mantas y ropa adecuada para resistir las bajas temperaturas del invierno.

Una queja generalizada de los detenidos en los centros migratorios es la temperatura de las "hieleras" como se le conoce a las celdas.

La orden del tribunal también exige que se dé a los detenidos acceso a servicios de emergencia, especialistas y medicamentos recetados, y le ordena que proporcione acceso a un monitor designado por el tribunal para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

"El fallo de hoy representa una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y confirma con razón que la conducta del ICE en el Centro de Detención de la Ciudad de California es inhumana, peligrosa y una violación directa de la Constitución", declaró Kyle Virgien, abogado principal de la ACLU. EFE