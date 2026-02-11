Carney se dice "devastado" por el tiroteo en Canadá y da sus condolencias a los afectados

Redacción América, 10 feb (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" por el tiroteo de este martes en la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste del país, que ha dejado al menos diez personas muertas, y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas.

"Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó Carney en un mensaje en X.

Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, según informó la Policía, y 25 personas resultaron heridas.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Tumbler Ridge es una población de menos de 3.000 habitantes, lo que implica que el tiroteo tiene un fuerte impacto en la pequeña comunidad a la espera de que se revelen las identidades de las víctimas.

"Nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión", recordó Carney.