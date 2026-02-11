Almuerzo del Óscar celebra a 'Sinners', ama a Guillermo del Toro y 'Sirat' destaca

Guillermo del Toro, al recibir el anuncio de sus nueve nominaciones para 'Frankenstein', expresó que vive la temporada de premios sin presión personal, convencido de que las expectativas no siempre recaen en el triunfo individual, sino en el esfuerzo conjunto del equipo. El medio EFE recogió sus palabras, donde reconoció sentirse satisfecho con la trayectoria de su película en la carrera al Óscar y bromeó sobre lo rápido que han transcurrido para él estas semanas, hasta el punto de no encontrar tiempo para lavar su traje habitual.

La jornada en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills reunió a más de 200 nominados para el tradicional almuerzo de candidatos al Óscar, evento destacado por EFE. La película 'Sinners', encabezada por Michael J. Fox y Ryan Coogler, se presentó como la gran protagonista, acumulando 16 nominaciones y estableciendo un nuevo récord histórico en la Academia. Fox y Coogler, junto a Wunmi Mosaku, figura entre los nombres más aplaudidos al ser invitados al escenario para la icónica fotografía grupal previa a la gala del 15 de marzo en Los Ángeles.

Durante la ceremonia, Del Toro irrumpió el protocolo cuando, justo antes de la fotografía, gritó "¡Tamales!" ante el auditorio, gesto que provocó risas y alivió la formalidad del momento entre los asistentes, según reportó EFE. Los organizadores también destacaron la efusividad generada por la presencia de figuras habituales en los premios, como Steven Spielberg, Emma Stone y Leonardo DiCaprio, involucrados en distintas producciones reconocidas este año, como 'Hamnet', 'Bugonia' y 'One Battle After Another'.

El ambiente de festiva camaradería se reflejó también en los reencuentros espontáneos. Jessie Buckley, favorita en la competencia de mejor actriz por 'Hamnet', y Amy Mulligan, nominada a mejor actriz de reparto por 'Weapons', escenificaron uno de los momentos más alegres entre las mesas, compartiendo abrazos y declaraciones de afecto por su trabajo. Diane Warren, compositora que alcanza en esta edición su nominación número 17, resumió el clima imperante al declarar a EFE: "Todos somos ganadores... hasta que sean los Óscar y no todos lo seamos".

La delegación española tuvo presencia destacada gracias a Oliver Laxe, nominado con 'Sirat' en la categoría de mejor película internacional. Laxe tomó la oportunidad para conversar con actores reconocidos como Timothée Chalamet y Jacob Elordi, quienes se dejaron ver en el centro de la atención mediática por encarnar papeles claves en 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', respectivamente. Chalamet compartió con EFE su alegría por asistir al evento por primera vez, después de que en la edición pasada no pudiese estar presente debido a compromisos profesionales, mientras Elordi se definió como muy relajado ante el bullicio del encuentro de este año.

Benicio del Toro, candidato como mejor actor de reparto por 'One Battle After Another', conversó con EFE sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en donde Bad Bunny, compatriota suyo, actuó para millones de espectadores. Del Toro manifestó la emoción que le produjo el show y reafirmó su compromiso de representar a Puerto Rico en cada una de sus apariciones públicas.

El cine brasileño también tuvo representación con el director Kleber de Mendonça Filho, nominado por 'O Agente Secreto', quien definió el encuentro como un espacio cargado de energía y relató su entusiasmo por coincidir con Spielberg, según relató EFE. Wagner Moura, el primer intérprete brasileño en recibir una nominación como mejor actor, relató a EFE su emoción por representar a Brasil ante la comunidad audiovisual internacional.

Durante el almuerzo, la presidenta de la Academia de Hollywood, Lynette Howell Taylor, se dirigió a los nominados para recordarles conductas a seguir durante la gala, entre ellas la importancia de preparar discursos auténticos y no prolongar los agradecimientos más allá de los 45 segundos recomendados. También pidió evitar el uso de teléfonos en el escenario durante el evento.

La edición número 98 de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. De acuerdo con EFE, la película 'Sinners' parte con ventaja histórica, al alcanzar las 16 nominaciones, seguida de 'One Battle After Another' que compite por 13 estatuillas. La amplia acogida a sus protagonistas y la diversidad de talentos internacionales marcan un año especialmente plural en el tradicional almuerzo de nominados, anticipando una ceremonia donde compiten tanto veteranos de la industria como nuevos referentes internacionales del cine.