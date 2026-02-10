Agencias

Rafael Louzán destaca la "magnífica gestión" y el trabajo "excepcional" de cantera del Málaga

Guardar

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se mostró este martes "impresionado" tras visitar las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF, donde destacó la gestión del club y el trabajo que se realiza en su fútbol base, durante un recorrido en el que estuvo acompañado por el administrador judicial de la entidad, José María Muñoz.

"Estoy impresionado de ver estas maravillosas instalaciones de la ciudad deportiva del Málaga, a quien felicito en este caso a su presidente y actual administrador del club, porque poder trabajar así da gusto", comentó.

En este sentido, destacó que el club ha invertido "muy bien" el dinero de los fondos CVC. "Es fundamental para el fútbol actual: tener, por llamarlo así, la fábrica del fútbol, con campos de césped natural en perfecto estado, césped artificial también, e instalaciones interiores para la formación espectaculares", señaló Louzán.

El dirigente federativo también elogió el modelo de gestión del club andaluz y el impulso que está dando a su cantera. "Creo que el actual administrador y presidente tiene muy claras las ideas de cómo gestionar este gran club, al cual quiero felicitar también por cómo está trabajando la cantera y por el respaldo de la afición, pensando además que hay muchos jugadores formados en ella", apuntó.

Louzán subrayó la proyección del trabajo formativo del Málaga CF y aseguró que "esta es la fábrica de verdad de donde tienen que salir grandes jugadores para el Málaga y también para clubes tanto de España como de fuera, porque hay mucha población y, sobre todo, hay un trabajo de cantera excepcional".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amnistía acusa a Rusia de incurrir en una "campaña de crueldad extrema contra la población civil" ucraniana

Miles de ucranianos enfrentan condiciones inhumanas sin acceso a servicios básicos debido a bombardeos que, según la ONG, buscan quebrar el ánimo de la población y han dejado daños masivos en electricidad, agua y calefacción en el invierno

Amnistía acusa a Rusia de

Starmer afirma que no está "dispuesto" a dimitir tras la petición de laboristas escoceses por el caso Epstein

El jefe del Ejecutivo británico enfrenta presiones internas luego del pedido de renuncia por parte de laboristas escoceses y dos dimisiones en su entorno, pero asegura que seguirá defendiendo su gestión pese al escándalo que afecta a su partido

Starmer afirma que no está

Lula bromea con que si Trump conociese su linaje bandolero "no lo provocaría"

En un tono humorístico, el mandatario brasileño utilizó una anécdota personal para destacar la importancia de la diplomacia, criticó el unilateralismo global y reafirmó el compromiso de su país con el multilateralismo en la escena internacional actual

Lula bromea con que si

Principales titulares de los periódicos para el martes 10 de febrero

Las portadas de los diarios nacionales reflejan tensiones políticas, movimientos estratégicos entre partidos y casos judiciales de alto perfil, mientras figuras del espectáculo y decisiones parlamentarias generan amplio debate en la agenda informativa nacional

Infobae

Las lluvias de la Sierra de Albacete saturan el subsuelo e inundan garajes, viviendas y comercios

El alcalde Manuel Serrano declaró emergencia en Albacete por el colapso de colectores y el desborde de canales tras lluvias históricas, criticando la falta de acción estatal y reclamando medidas urgentes para proteger a los vecinos ante nuevos temporales

Las lluvias de la Sierra