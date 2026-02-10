(Previa) Sakhir recibe a la Fórmula 1 en plena puesta a punto para la nueva temporada

El Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir, acoge desde este miércoles al viernes los primeros tres días de test de la primera tanda de pruebas -habrá otras tres jornadas la próxima semana- para los 11 equipos de la parrilla en la temporada 2026 de la Fórmula 1, con la misión de seguir poniendo a punto unos monoplazas que responden a la revolución técnica prevista para este año.

El circuito de Sakhir, sede del Gran Premio de Baréin, dos semanas después del 'shakedown' en el Circuit de Barcelona-Catalunya, será sede de los test oficiales de pretemporada del 'Gran Circo', primero desde este miércoles al viernes de 08.00 a 17.00 -se podrá ver en DAZN la última hora de cada jornada- y, después, del miércoles 18 al viernes 21 de febrero. Estas dos semanas serán la antesala del estreno de la nueva temporada, previsto en el GP de Australia, en el Circuito de Albert Park de Melbourne, del 6 al 8 de marzo.

Así, la F1 afronta dos semanas claves que marcarán el devenir del inicio del Mundial, que sigue sin tener un favorito claro dado el enorme cambio de reglamentación para este 2026. Con coches más ligeros, más pequeños y más ágiles, la parrilla seguirá realizando en Sakhir más pruebas después de los primeros giros en Barcelona, trazado en el que el Ferrari del inglés Lewis Hamilton acabó como el más rápido.

Pero como en cada pretemporada, lo más importante no será la tabla de tiempos, sino las probaturas de cada equipo buscando optimizar su apuesta para esta nueva era en el 'Gran Circo' y no llegar tarde al debut en Australia. Todos los equipos, salvo Williams, pudieron hacer tangibles todos los datos e hipótesis que se habían desprendido del túnel de viento y los simuladores.

Pero Barcelona solo fue un comienzo humilde para la parrilla, que sabe que gran parte de sus objetivos en el primer tercio de la temporada pueden definirse en estas dos semanas de trabajo intenso sobre el trazado de Sakhir. Para Williams, equipo de Carlos Sainz, será incluso más relevante, ya que no rodaron en Barcelona por retrasos con el FW48, apostando todo a estos test.

"No estamos al nivel de luchar por el Mundial, pero estamos llevando todo en la dirección correcta. Siempre habrá inversión a largo plazo, y no me canso de repetirlo. Nuestro futuro será exitoso, por las inversiones de este año", declaró James Vowles, director de Williams, en una entrevista a los medios oficiales de la F1. Por ello, la escudería va a Baréin a terminar con las dudas y a comprobar cuál es su lugar actual.

El español Fernando Alonso ya se subió por primera vez al volante del nuevo AMR26 de Aston Martin, con un diseño más radical que el resto gracias a la dirección del gurú de la aerodinámica Adrian Newey, rodando en Barcelona más de 60 vueltas camuflado totalmente de negro. Ahora, en Baréin, quieren continuar con el crecimiento confiando en que la dirección tomada, avalada por un Newey con 14 Mundiales de Pilotos y 12 de Constructores desde 1991, es la correcta para 2026.

Sin límites ni restricciones para probar, los equipos continuarán perfeccionando sus monoplazas, seguramente una evolución de los que rodaron en Barcelona y diferente al que se verá en la primera carrera en Melbourne. Baréin también permitirá ir repartiendo los carteles de favoritos para la nueva y revolucionaria temporada.

Ferrari rodó en Barcelona más de 300 vueltas con Hamilton como el más rápido; McLaren defiende el trono y parece haber solucionado los problemas con el sistema de combustible; y Mercedes también fue uno de los equipos con más giros de ese 'shakedown', mientras sigue salpicado por la polémica con el 'truco' en sus motores en la medición de compresión que otros equipos han denunciado. Sin olvidar a Red Bull y Max Verstappen, que siempre ha demostrado ser competitivo.