Kiabi eleva sus ventas globales un 8% en 2025, hasta alcanzar los 2.500 millones

Kiabi, la firma francesa de moda para toda la familia, ha elevado su facturación global un 8% en el ejercicio 2025, hasta alcanzar los 2.500 millones de euros, según informa la compañía en un comunicado.

En concreto, la enseña ha destacado la solidez del modelo del grupo a nivel internacional y su capacidad para crecer de forma sostenida en un contexto de profunda transformación del sector 'retail'.

Durante el ejercicio, la compañía ha reforzado su presencia internacional con la entrada en cuatro nuevos mercados y la apertura de 43 nuevos establecimientos a nivel global, alcanzando un total de 648 puntos de contacto en 37 países.

Kiabi ha subrayado que este avance responde a una estrategia de expansión selectiva, apoyada en formatos flexibles y una propuesta omnicanal, orientada a reforzar la capilaridad y la cercanía con el cliente en mercados clave.

Como parte de su plan de diversificación y crecimiento para 2026, Kiabi amplía su ecosistema de marcas especializadas con el lanzamiento de (ekstract), su nueva marca de deporte y bienestar, disponible desde hoy tanto en tiendas físicas como en la web de la compañía.

Inscrita en la Visión 2035 de la firma, esta marca nace con el objetivo de ofrecer soluciones útiles, sencillas y duraderas, ampliando el universo de la marca más allá de la moda para dar respuesta a necesidades reales del día a día.

Desde su lanzamiento, (ekstract) se integra en la experiencia omnicanal de la compañía y se consolida como una palanca estratégica dentro del ecosistema de marcas del grupo.

Por otro lado, Kiabi ha dado un paso clave para acompañar la transformación de la compañía y reflejar de forma coherente su ecosistema de marcas, productos y servicios con un rebranding global que introduce una nueva identidad visual común que refuerza la visibilidad y la comprensión del conjunto de propuestas del grupo, manteniendo los valores históricos de accesibilidad, cercanía y utilidad para las familias.

Por otro lado y de cara a este ejercicio, la firma de moda 'low cost' continúa con su plan de expansión con aperturas en ubicaciones estratégicas, con foco en centros y parques comerciales y nuevos formatos adaptados a entornos urbanos.

Desde la compañía se estima que lleguen a siete nuevos mercados, como Suiza, Argentina o Macedonia del Norte, y la apertura de cerca de 50 nuevos puntos de venta a nivel global.

Respecto a la diversificación del negocio, trabaja para ampliar su oferta más allá de la moda tradicional, con nuevas categorías, marcas y servicios que refuerzan su posicionamiento como ecosistema para las familias.