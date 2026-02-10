Goodyear se desploma un 13% en Bolsa tras recortar un 51% su beneficio en 2025

Las previsiones para el ejercicio fiscal de 2026 reflejan un escenario en el que Goodyear estima un beneficio neto de 300 millones de dólares (251 millones de euros), una cifra que se iguala al impacto proyectado derivado de la imposición de aranceles. De acuerdo con lo publicado por el medio original, el valor de las acciones de Goodyear experimentó un descenso de hasta un 13,64% al inicio de la sesión bursátil de este martes en Estados Unidos, situándose en 9,09 dólares (7,64 euros) por acción. Esta caída respondió a la publicación de los resultados anuales de la compañía, que reveló una reducción significativa en las ganancias respecto al año anterior.

Según detalló la fuente, Goodyear, fabricante estadounidense de neumáticos, reportó un beneficio neto de 136 millones de dólares (114 millones de euros) correspondiente a 2025. Esta cifra representa una reducción del 51% en comparación con los 278 millones de dólares (233,5 millones de euros) obtenidos el año previo. El retroceso en las utilidades fue acompañado por una disminución en las ventas globales del 3,2% interanual, que totalizaron 18.280 millones de dólares (15.354 millones de euros).

El mismo reporte indicó que el beneficio operativo de Goodyear también mostró una caída relevante, alcanzando 1.057 millones de dólares (887 millones de euros), lo que supone un descenso del 18,8% respecto al año anterior. Los resultados trimestrales presentaron una situación diferente: entre octubre y diciembre, el beneficio neto aumentó un 48%, con 105 millones de dólares (88,19 millones de euros), y el beneficio operativo experimentó una subida del 8,9%, hasta 416 millones de dólares (unos 350 millones de euros).

Las ventas correspondientes al cuarto trimestre se ubicaron en 4.917 millones de dólares (4.129 millones de euros), una cifra menor apenas en un 0,6% al valor registrado en el mismo trimestre del año pasado. Al analizar el desempeño por regiones, la información proporcionada por el medio señala que la facturación en América bajó un 0,8% de manera interanual. En contraste, Europa, Medio Oriente y África registraron un incremento del 4,9% en su volumen de negocio. En la región de Asia-Pacífico, en cambio, la caída fue del 12,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El director general y presidente de Goodyear, Mark Stewart, valoró los datos del cuarto trimestre, señalando: "Tuvimos otro trimestre sólido. Nuestros resultados del cuarto trimestre marcan los mayores ingresos operativos y márgenes del segmento que la compañía ha logrado en más de siete años", según consignó el medio.

Los aranceles configuraron otra variable de peso en las previsiones para el nuevo ejercicio. La compañía indicó que prevé un impacto de 300 millones de dólares (251 millones de euros) durante 2026 a consecuencia de la aplicación de estos gravámenes, cifra que corresponde a la estimación del resultado neto esperado. Tal como publicó el medio original, estos datos y previsiones generaron inquietud en los mercados, lo que se reflejó en el brusco ajuste de la cotización de la empresa al inicio de la jornada bursátil.

Los resultados de Goodyear enfatizan un periodo de ajustes y desafíos a nivel global para el fabricante, en un entorno de ventas decrecientes en algunos territorios y presiones de rentabilidad vinculadas a factores como los aranceles y la evolución del consumo, según se desprende de los datos compartidos por la fuente.