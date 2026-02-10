Agencias

David Bisbal, desolado, se despide de su padre con un emotivo mensaje: "Te quedas a vivir dentro de mi corazón"

Guardar

José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal, ha fallecido este martes a los 84 años en su Almería natal rodeado de toda su familia. Un durísimo golpe para el cantante almeriense, que destrozado ha querido despedirse del exboxeador públicamente con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram minutos después de que la triste noticia trascendiese a los medios de comunicación.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo" ha escrito, acompañando su último adiós de varias imágenes en blanco y negro de su progenitor de joven, cuando se convirtió en campeón de España de boxeo en la categoría de peso ligero.

Una carta de despedida a su padre que en pocos minutos se ha llenado de comentarios de cariño, destacando los de sus compañeras en 'Operación Triunfo' Gisela Lladó -"Te acompaño en el sentimiento, un fuerte abrazo"- y Geno Machado -"Te acompaño en el sentimiento, Descanse en paz. Un abrazo lleno de amor para toda la familia"-, además del de otros artistas como Pastora Soler o Alfred García, y amigos como Antonio Banderas -"Un fuerte abrazo, querido amigo"-, y Santiago Segura: "Ojalá alivie algo tu dolor saber el orgullo y la felicidad que has proporcionado a ese hombre, que pudo ver lo grande que ha llegado a ser su hijo".

ELENA TABLADA SE DESPIDE DEL ABUELO DE SU HIJA ELLA

También Elena Tablada, expareja de David y madre de su hija Ella (15) ha reaccionado en redes sociales al fallecimiento del que fue su suegro. Y cogiendo una de las imágenes compartidas minutos antes por el cantante, ha publicado un emotivo storie en el que ha escrito "el cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe. Por siempre en nuestros corazones", demostrando el gran cariño que sentía por José Bisbal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los españoles Davidovich, Munar y Martínez superan sus estrenos en Dallas, Róterdam y Buenos Aires

Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Pedro Martínez lograron avanzar en sus primeros partidos de los torneos de Dallas, Róterdam y Buenos Aires, mientras que Roberto Bautista no pudo superar su debut ante Cameron Norrie

Los españoles Davidovich, Munar y

Muñoz Machado (RAE) es elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

Santiago Muñoz Machado, actual cabeza de la RAE y ASALE, suma una nueva distinción al ingresar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, alcanzando un hito como miembro de tres prestigiosas instituciones académicas del país

Muñoz Machado (RAE) es elegido

Petro pide a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto de emergencia económica

Petro pide a la Corte

WhatsApp Web ya prueba las llamadas de voz y vídeo para chats individuales

WhatsApp Web ya prueba las

Adelante reclama "arrimar el hombro" ante el acuerdo UE-Mercosur y avisa que "los pequeños agricultores pierden siempre"

Adelante reclama "arrimar el hombro"