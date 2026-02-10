Agencias

CGT mantiene la huelga del sector ferroviario al considerar "insuficiente" el acuerdo con el Gobierno

Guardar

SFF-CGT va a mantener la huelga convocada para los días 10 y 11 de febrero en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo al considerar que los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los tres principales sindicatos del sector ferroviario --CCOO, UGT y Semaf-- son "insuficientes".

En un comunicado, CGT ha afirmado que los acuerdos "no suponen un cambio real del modelo ferroviario", sino un "nuevo parche destinado a desactivar el conflicto sin abordar las causas que han llevado al sector a la situación actual". "Vuelven a dejar fuera a una parte importante del sector y de sus plantillas", ha argumentado.

La organización sindical también ha sostenido que "no se pueden desconvocar huelgas sin un análisis riguroso, profundo y honesto de los acuerdos que se plantean", especialmente tras semanas de movilización y con un "sector al límite".

Para CGT, en el texto faltan "elementos esenciales" que afectan directamente a la seguridad, a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema. Así, entre otras cuestiones, señala que no se abordan los problemas de las empresas privadas, "donde persisten la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios", ni tampoco se establece una dotación mínima obligatoria de personal a bordo de los trenes.

ACUERDO DE LOS PRINCIPALES SINDICATOS

Semaf (maquinistas), CCOO y UGT han desconvocado este lunes por la tarde la huelga de trenes que iba a alargarse hasta el miércoles, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aumenta el empleo y la inversión en el sector.

Según el acuerdo firmado entre los sindicatos y el ministerio que dirige Óscar Puente, una de las medidas es incrementar las plantillas de Adif y Renfe en hasta 3.600 plazas adicionales. También incluye un plan de choque con un fuerte refuerzo de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030 y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), entre otras medidas.

Al igual que CGT, SF-Intersindical y Alferro no han participado en las negociaciones y no han desconvocado la huelga, por lo que la misma sigue adelante, aunque ahora con menos apoyo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC descarta alianzas electorales del partido de Rufián: "ERC se presentará a las generales con las siglas de ERC"

La dirección del partido reafirma que competirán con su marca en los comicios nacionales, pese a propuestas internas para buscar acuerdos y a la participación de algunos miembros en eventos junto a líderes de otras formaciones políticas

ERC descarta alianzas electorales del

Alejandra Rubio responde, una semana después, a los rumores de embarazo

Alejandra Rubio ha optado por guardar silencio frente a las versiones sobre si espera otro hijo, aclarando que la información médica publicada no era verídica y advirtiendo que solo hablará públicamente sobre su vida privada cuando lo decida

Alejandra Rubio responde, una semana

La Conferencia de Seguridad de Múnich avisa de que Europa entra en una "prolongada era de confrontación"

Expertos advierten que la pérdida de liderazgo de Estados Unidos deja a los países europeos ante nuevos desafíos para garantizar su propia protección, con el incremento de amenazas por parte de Rusia y crecientes divisiones internas frente al escenario internacional actual

La Conferencia de Seguridad de

Alfonso Reyes publica 'Huevos fritos con patatas', una reivindicación del valor de las cosas sencillas

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales lanza una obra donde aboga, con ironía y argumentos sólidos, por recuperar principios básicos en una sociedad saturada de consignas, abordando memoria, análisis social, actualidad y valores esenciales

Alfonso Reyes publica 'Huevos fritos

Arabia Saudí y otros siete países condenan la decisión de Israel de reforzar su control en Cisjordania

Ocho gobiernos de mayoría musulmana expresaron su rechazo a las recientes medidas israelíes, señalando que alteran el estatus legal del territorio palestino, profundizan la crisis regional y piden una acción internacional inmediata para detener la escalada en Cisjordania

Arabia Saudí y otros siete