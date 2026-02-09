Trump felicita a Takaichi y le desea éxito con su "agenda conservadora y de paz a través de la fuerza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, "por su aplastante victoria" de su formación, el Partido Liberal Democrático, y le ha deseado éxito con su "agenda conservadora y de paz a través de la fuerza" tras haberse alzado con la 'supermayoría' en la Cámara de Representantes japonesa al lograr 310 de los 465 escaños en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Japón.

"Felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi y a su coalición por su aplastante victoria en la importante votación de hoy", ha publicado Trump en un mensaje en redes sociales en el que ha subrayado que ha sido "un honor" darle su apoyo.

Al hilo, el inquilino de la Casa Blanca, que mantiene una destacada afinidad con la líder ultraconservadora --la propia Takaichi le ha expresado su "sincero agradecimiento" apoyo en su primera publicación en redes tras los comicios--, le ha deseado a la mandataria nipona "mucho éxito en la aprobación de su agenda conservadora y de paz a través de la fuerza", el lema con el que la Administración Trump ha venido presentando su política exterior.

La felicitación de Trump, que ha seguido a la del embajador estadounidense en Japón, George Glass, se suma así a las de otros líderes como los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, e India, Narendra Modi, a una Takaichi cuyo partido podrá no solo gobernar en solitario, sino aprobar leyes sin el respaldo de la Cámara Alta o impulsar una reforma de la Constitución.