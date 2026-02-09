Mueren tres personas, incluido un niño, en un bombardeo de Israel contra un vehículo en Líbano

Al menos tres personas, incluido un niño, han muerto este lunes a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra un vehículo que circulaba por la localidad libanesa de Yanú, en el sur del país, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, pactado tras trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El ataque ha sido ejecutado contra una camioneta en la localidad, situada en los alrededores de Tiro, destruyendo totalmente el vehículo, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Entre los muertos figuran el ocupante del vehículo y dos personas --un padre y un hijo-- que se encontraban en el lugar, tal y como ha informado el diario 'L'Orient-Le Jour', que agrega que ambos son familiares del alcalde de Yanú.

Tras ello, el Ejército de Israel ha asegurado que el objetivo del bombardeo era un hombre al que describe como "jefe de artillería de Hezbolá", identificado como Ahmad Alí Salami, del que dice que "llevó a cabo numerosos ataques terroristas durante la guerra contra las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y contra Israel"

"Recientemente operó para rehabilitar las capacidades de artillería de Hezbolá desde el seno de la población civil del Líbano, en violación de los acuerdos de alto el fuego", ha argumentado, al tiempo que ha reseñado que "está al tanto" de la muerte de civiles "no involucrados" en las actividades de Salami.

"Antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil", ha argumentado. "Las FDI lamentan cualquier daño a civiles no involucrados y el incidente está siendo investigado", ha afirmado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.