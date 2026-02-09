Liga F reactiva la campaña 'Amor Por Los Colores' contra la LGTBIfobia en el deporte

Liga F reactiva la campaña 'Amor por los Colores', "un llamamiento al respeto, la igualdad y la diversidad, con el objetivo de generar un entorno más inclusivo y tolerante dentro y fuera de los terrenos de juego" y contra la LGTBIfobia, con motivo de la conmemoración el próximo jueves 19 de febrero del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte.

"El deporte debe ser un espacio seguro, libre de prejuicios y discriminación, donde todas las personas puedan desarrollarse con plena libertad", destacó la entidad en un comunicado emitido este lunes. "La homofobia ha sido y sigue siendo una realidad presente en el deporte y en la sociedad en general, limitando derechos fundamentales y generando situaciones de rechazo, discriminación e incluso violencia hacia las personas LGBTIQ+", agregó la nota de prensa.

Por esto, Liga F reafirma su compromiso con la visibilidad, la igualdad y la erradicación de cualquier forma de intolerancia, utilizando el fútbol como herramienta de transformación social. "Un año más, la competición reactiva la campaña 'Amor por los Colores', un llamamiento al respeto, la igualdad y la diversidad, con el objetivo de generar un entorno más inclusivo y tolerante dentro y fuera de los terrenos de juego", explicó.

En el marco de esta iniciativa, durante la jornada 20 (14 y 15 de febrero) y la jornada 21 (21 y 22 de febrero), se desarrollarán diferentes acciones en las que los colores de la bandera arcoíris tendrán un papel protagonista en las principales plataformas de comunicación de Liga F: televisión, web y redes sociales.

Además, se repartirán miles de cordones con los colores arcoíris entre futbolistas, cuerpos técnicos, entrenadores, árbitras, medios de comunicación y aficionados que acudan a los encuentros durante los dos fines de semana de la campaña.

La campaña contará el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad, (domingo 15 de febrero a las 12.00 en Lezama), y el Granada CF-FC Barcelona (sábado 21 de febrero a las 18.15 en el estadio Nuevo Los Cármenes) como "escaparate para reforzar el mensaje y maximizar su impacto social".

Así, Liga F, con la campaña 'Amor por los Colores', está "convencida de que el fútbol tiene el poder de unir, educar y contribuir activamente a la erradicación de cualquier forma de discriminación".