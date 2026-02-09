Agencias

Las lluvias de la Sierra de Albacete saturan el subsuelo e inundan garajes, viviendas y comercios

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha advertido este lunes por la noche en una rueda de prensa urgente de la "situación de emergencia en la ciudad" tras varios días de fuertes lluvias que han saturado los sistemas de desagüe de la capital, generando inundaciones que han afectado a calles, garajes, comercios y viviendas, al brotar el agua de sumideros y desagües.

La lluvia, procedente de la sierra de Alcaraz, ha llegado a alcanzar más de 400 litros por metro cuadrado en los últimos 30 días, colapsando el río Jardín que conecta con los canales de la Lobera y Acequión hasta desembocar en el canal de María Cristina, que cruza la ciudad soterrado.

Según ha detallado Serrano, "la acumulación de agua ha desbordado el sistema de colectores de la red de la capital de provincia", afectando a calles como Juan de Toledo, Alicante, Letur o el Paseo de la Cuba. El archivo de la Fábrica de Harinas se ha visto inundado y dos personas que residían en la calle Gabriel Ciscar han tenido que ser reubicadas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha desplegado el plan municipal de emergencias, pero el primer edil ha explicado que la solución depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que desde el viernes pasado llevaban advirtiéndole de la situación y solicitando que rompiera el canal aguas arriba, a la altura del término municipal de La Herrera, como ya se hizo en una situación similar en el 2012. "Aunque achiquemos el agua como el colector no traga lo único que estamos haciendo es meterle el problema al de la vivienda de al lado. Lo que hay que hacer es detener el flujo que llega a la ciudad", ha señalado el primer edil.

Serrano ha criticado la ausencia de soluciones por parte de la Confederación, a la que en estos últimos cuatro días han enviado "hasta tres cartas advirtiéndole que limpiaran los canales, que son competencia suya". Según ha afirmado el alcalde, el presidente de la Confederación "lo único que ha hecho ha sido tirar balones fuera", debido a una cuestión competencial con la base del agua que involucra también a las Confederaciones del Tajo y del Segura.

"No podemos ponernos a dirimir ahora cuestiones competenciales. Las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, más aún cuando están en peligro viviendas, garajes, bajos comerciales y sobre todo, las personas", ha urgido el alcalde.

El Ayuntamiento ha agradecido la rápida colaboración de la Diputación y la Junta de Comunidades, quienes ha asegurado que han puesto a su servicio todos los medios disponibles. De momento, 125 kilómetros de la red de colectores pluviales están inundados y la evolución de la situación dependerá, según ha concluido el alcalde, de las lluvias de los próximos días.

