La marca española Hoff impulsa su presencia internacional con la apertura de una 'flagship' en Londres

La compañía Hoff, conocida por sus zapatillas de diseño, incrementará su presencia en tiendas de Reino Unido con la llegada de su nueva colección a Selfridges a partir de FW26. El consejero delegado, Fran Marchena, transmitió el anuncio a través de su perfil de Linkedin, información recogida por Europa Press, en el contexto de un proceso de expansión que ha visto a la empresa española multiplicar su presencia internacional en los últimos años. La reciente apertura de una tienda insignia en Covent Garden, el corazón comercial y turístico de Londres, se suma al establecimiento previamente inaugurado por la marca en Regent Street, consolidando la posición de Hoff en el mercado británico y reforzando el enfoque estratégico en la intersección global de moda, diseño y cultura.

Según informó Europa Press, la inauguración del nuevo local en Londres representa el primer lanzamiento internacional relevante en el área de retail para Hoff tras la apertura de su espacio conceptual en la calle Velázquez, en Madrid. Este nuevo punto de venta servirá como epicentro para el lanzamiento regular de productos y la exhibición de sus colecciones más representativas. Entre las propuestas destacadas figuran la línea Bridge, una silueta inspirada en el ballet y disponible en materiales como ante, terciopelo, satén y metalizados; el modelo Park, que responde a la estética retro del skate; y Seven, la más reciente incorporación surgida bajo la dirección creativa de Tourniaire-Beauciel.

El medio Europa Press detalló que las nuevas aperturas forman parte de un plan de expansión para este trimestre, que incluye no solo Londres sino también ciudades como México y Ámsterdam. Actualmente, Hoff cuenta con presencia en más de 20 mercados internacionales y continúa sumando ubicaciones tanto en Europa como en Latinoamérica. El crecimiento de la empresa ha sido notable, alcanzando una tasa anual compuesta del 50% en los últimos cinco años. Este desempeño ha permitido que la facturación anual de la marca pase de 17 millones de euros a 77 millones de euros en ese periodo, según consignó Europa Press.

Actualmente, la red comercial de Hoff integra 19 tiendas físicas en diferentes puntos de España, junto con siete sucursales internacionales y 18 corners propios en espacios comerciales. Además de sus tiendas propias, los productos de la marca se encuentran en establecimientos de referencia dentro del sector lujo y moda, tales como Printemps, Rinascente, Browns, Breuninger, El Corte Inglés, Galeries Lafayette, Kadewe, Stockmann Illum y Nordstrom. Esta presencia multisede da cuenta del alcance logrado en el segmento internacional.

Fran Marchena, en declaraciones recogidas por Europa Press, enfatizó la importancia estratégica de Londres para la compañía, subrayando que "Londres es un mercado estratégico clave para Hoff, ya que ofrece visibilidad global en la intersección entre moda, diseño y cultura. Nuestra presencia consolidada en el Reino Unido nos permite reforzar la relevancia de la marca y conectar con una audiencia internacional altamente exigente". El directivo también resaltó que estas iniciativas marcan una nueva fase de crecimiento internacional disciplinado, centrada en fortalecer la red minorista de Hoff, elevar la experiencia de marca y consolidar su valor en ciudades consideradas prioritarias a escala global.

La decisión de ampliar su presencia en Reino Unido y asociarse con Selfridges responde a la intención de la compañía de reforzar su apuesta por el mercado británico y de seguir sumando relevancia en escenarios internacionales. Según publicó Europa Press, Hoff busca consolidar su red de tiendas y crecer en mercados clave, a la par que trabaja en propuestas de valor a largo plazo mediante incursiones en ciudades estratégicas.

La apertura de la flagship en Covent Garden se produce en medio de un calendario de inauguraciones que contempla nuevos locales tanto en México como en Ámsterdam, lo que acelera el ritmo de expansión internacional de la marca española, según informó el medio Europa Press. Con estas aperturas, Hoff busca consolidarse dentro de la oferta internacional de sneakers y moda urbana, con productos apuntando a un segmento de consumidores atentos a la innovación y la diferenciación en diseño.

La trayectoria de la enseña española muestra una diversificación sostenida en sus operaciones y una ampliación constante de su red comercial. Hoff ha desarrollado una estrategia de crecimiento internacional estructurada y basada en la consolidación de su marca como referente de moda urbana en espacios premium y cosmopolitas, buscando aprovechar las oportunidades en mercados emergentes y fortalecer su posicionamiento en plazas de alto perfil como Londres.

Europa Press consignó que la apertura de la tienda insignia en Covent Garden constituye uno de los hitos recientes más relevantes para la estructura comercial de Hoff, marcando el inicio de una etapa que contempla tanto el fortalecimiento de los canales tradicionales como la innovación en propuestas de retail y experiencia de cliente. El ambicioso plan de expansión y crecimiento de la empresa apunta a consolidar su presencia en los principales mercados internacionales en los próximos meses.