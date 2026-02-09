La cara oculta de los mensajes efímeros en redes sociales: falsa privacidad para los menores y exposición no deseada

Expertos en seguridad han advertido que normalizar la compartición de mensajes efímeros puede provocar que los menores actúen con menor cautela al momento de enviar información o imágenes sensibles, contribuyendo a la pérdida de control sobre su propia imagen digital. Según publicó la plataforma de seguridad digital Qustodio en su último informe, los jóvenes españoles son en la actualidad quienes más tiempo dedican al uso de redes sociales a nivel global, alcanzando un promedio diario de 1 hora y 17 minutos, cifra que supera la media mundial de 64 minutos.

Qustodio, a través de su informe titulado 'Perdidos en el scroll: la crianza en la era de los algoritmos, las apps y la IA', detalla cómo los mensajes que desaparecen tras ser leídos, como ocurre en WhatsApp, Instagram, Snapchat y BeReal, generan entre los menores una percepción equivocada de privacidad y seguridad. Según reporta la compañía, este formato, que incluye historias visuales que dejan de estar disponibles al cabo de 24 horas o mensajes de visualización única, implica que padres, tutores u otros usuarios no puedan supervisar las interacciones de niños y adolescentes.

El medio señala que la celebración del Día del Internet Seguro, programada para el martes 10 de febrero, ha servido de contexto para que Qustodio ponga el foco en los riesgos asociados a estas plataformas y a la utilización de mensajes de duración limitada. Las opciones de mensajes efímeros han surgido inicialmente para permitir a los usuarios expresarse con mayor soltura al saber que su contenido no permanecerá en la red, y el atractivo para los adolescentes radica en esa supuesta privacidad. No obstante, según indica la psicóloga Gloria R. Ben, portavoz de Qustodio, “lo digital nunca es totalmente temporal”. Ella agrega que, aunque los mensajes pueden desaparecer de los chats o pantallas, existen múltiples posibilidades de que sean guardados mediante capturas, grabaciones o fotografías tomadas a la pantalla por otros dispositivos, lo que perpetúa la huella digital.

El medio profundiza sobre las consecuencias de estas prácticas. Señala que la falsa seguridad que ofrecen los mensajes temporales incentiva en ciertos casos el intercambio de material comprometedor, como fotografías íntimas, detalles sobre la ubicación o datos personales, lo que puede derivar en situaciones de exposición accidental o no deseada fuera del círculo de confianza original. Asimismo, según detalla Qustodio, el hábito de compartir mensajes efímeros favorece que los menores interioricen como normal el envío de este tipo de contenidos, pese a los peligros que conlleva.

Uno de los debates actuales en España y otros países, como Australia y Francia, apunta a la posibilidad de restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales ante el impacto de estos entornos digitales. Según el informe de Qustodio al que hace referencia el medio, las autoridades barajan la implantación de prohibiciones parciales o totales como reacción ante el conocimiento de que el consumo habitual de redes puede estar vinculado a efectos en la salud mental y física de los menores, incluyendo sobrestimulación, exceso de dopamina, problemas de atención y alteraciones del sueño.

El informe también señala que los mensajes efímeros ofrecen solo una “cierta intimidad” pero no aseguran la salvaguarda real de la privacidad de los adolescentes. Qustodio advierte sobre el riesgo de que el contenido compartido bajo estas modalidades termine circulando más allá de su contexto original, con potenciales repercusiones a corto y largo plazo, incluida la pérdida de control sobre la imagen personal de los menores.

Según registró Qustodio, la concienciación y la formación resultan herramientas clave para afrontar el uso de mensajes temporales. Especialistas insisten en la necesidad de establecer límites contundentes sobre los tipos de contenido que los menores deben evitar intercambiar, como imágenes íntimas o información sensible. El refuerzo de la educación digital, junto con el acompañamiento adulto y la promoción de la comunicación directa, forman parte de la estrategia que promueve la plataforma para que los menores dispongan de recursos ante situaciones incómodas o peligrosas en el entorno online.